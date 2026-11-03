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Киев хакна руската система за извънредни ситуации

Потребители получили фалшиви съобщения, според които ядрени бойни глави са изстреляни към всички руски региони

Днес, 09:01
EPA/BGNES

Украйна е осъществила хакерска атака срещу руското приложение за предупреждение за въздушни нападения в отговор на кибератака срещу украинското приложение Air Alert, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за американската обществена телевизия PBS. 

„Ние отвръщаме само на техните атаки“, каза Зеленски и добави, че „те атакуваха нашата система“, като определи случилото се като кибератака. Според украинския президент отговорът е предприет, след като е станало ясно, че проникването е насочено срещу цивилното население. По този начин Киев за първи път публично потвърждава, че стои зад хакерската атака срещу руската система.

Всичко започва в нощта срещу 2 ноември, когато украинското приложение Air Alert става обект на кибератака. Потребителите получават фалшиви известия за повишена радиационна опасност, химическа атака и безредици в Киев. В някои от съобщенията се споменава и руската ракета „Орешник“, а текстовете са на руски и украински език. Властите призовават гражданите да не вярват на подозрителните известия и да следят само официалните канали. Работата на приложението е временно ограничена, докато се отстраняват последствията, а по-късно то постепенно е възстановено.

Няколко часа след инцидента руското Министерство на извънредните ситуации съобщава за масирана кибератака срещу собственото си мобилно приложение. Потребителите в Русия получават фалшиви известия, че ядрени бойни глави са изстреляни към всички руски региони, както и призиви да се запасят с храна за три седмици и да се укрият в мазета. Ведомството потвърждава, че приложението е било компрометирано, но не посочва кой стои зад атаката. Според руските власти засегнат е само мобилният продукт, който е допълнителен канал за информиране на населението. Основната система за предупреждение, която използва сирени, SMS, радио и телевизия, е работила нормално.

Подобни кибератаки не са новост във войната. През февруари 2023 г. хакери задействаха фалшиви сигнали за въздушна тревога по радиостанции и телевизии в редица руски региони, включително в Крим, Белгородска и Воронежка област. Руски местни власти тогава обвиниха Украйна, докато официален коментар от Киев нямаше. През март 2023 г. нова хакерска атака в Москва и Свердловска област предизвика фалшиво предупреждение за ядрено нападение. Изявлението на Зеленски е различно от тези случаи, защото е директно признание, че атаката е дело на украинска страна.

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