Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Не само Крим, а и други окупирани територии са без ток

Причината е пожар в ключовата електростанция "Таман" след удар на украински дрон

24 Окт. 2026Обновена
Украински дронове атакуваха отново Толиати
Украински дронове атакуваха отново Толиати

Руското министерство на енергетиката потвърди прекъсването на електрозахранването не само в Крим, но и в други части на окупираните украински територии.

„В резултат на външно въздействие върху обекти от енергийната инфраструктура в Република Крим, Херсонска и Запорожка област, както и в Донецката и Луганската народни републики, част от потребителите са останали без електричество“, заявиха от министерството. Не е ясно колко точно души са засегнати и кои енергийни обекти са ударени.

Властите съобщиха, че към момента са въведени графици за временни ограничения на електроподаването.

Почти целият анексиран Крим остана тази нощ без ток, съобщи Крым.Реалии. На тъмно са Симферопол, Севастопол, Ялта, Керч, Феодосия и други населени места. Руските власти обясниха, че става дума "за авария на енергийната мрежа извън пределите на Крим".

В Севастопол изчезна и мобилната връзка, спря и водоподаването. Не работят и тролеите.

Телеграм каналите съобщават за пожар в електростанция "Таман" в Краснодарския край, която бе атакувана от украински дронове. Това е ключова станция, през която минава електроенергията от Русия за Крим.

 

 

 

 

Тази нощ украински дронове атакува и Толиати, където по данни на Exilenova+ и Supernova+, гори химическият завод "Тольяттикаучук". Местни жители публикуваха в социалните мрежи кадри на силен пожар. Евакуирани са и работещите в "АвтоВАЗа". Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев предупреди за атака от дронове. Ограничения бяха въведени за полетите на местното летище.

"Тольяттикаучук" произвежда синтетичен каучук, мономери и др. продукти, които се използват в производството на твърдо ракетно гориво. Това не е първият удар по предприятието - то бе атакувано и в нощта на 12 септември.

Руското министерство на отбраната отчете, че е прихванало 616 украински дрона над 18 области, включително Крим.

 

Още удари

Трима души са загинали при вчерашната атака на завод "Протон" в Орел, съобщи губернаторът на областта Андрей Кличков. 8 души са били ранени.

ВСУ атакува вчера с ракети завода, произвеждащ полупроводникови прибори и лектронни компоненти за промишлеността и специална техника. Неговите компоненти се използват широко в руското оръжие, включително за ракетите "Искандер-М" и комплексите "Панцир-С1".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

В Крим цените скочиха до небесата
27 Юли 2026
Крим е в пълна хуманитарна катастрофа
13 Юли 2026
Украйна порази 35 руски танкера за 4 дни в Азовско море
09 Юли 2026
Украйна удари 12 танкера от руския "сенчест флот" в Азовско море
07 Юли 2026
Крим е в тотален блекаут
06 Юли 2026
В Крим е въведено извънредно положение
26 Юни 2026
Севастопол: Живеем под обсада!
25 Юни 2026
Масирани удари оставиха Крим без ток, вода и бензин
21 Юни 2026
В Крим ограничиха и продажбата на храни
07 Юни 2026
Украинските дронове парализираха Крим
01 Юни 2026
Румен Радев: "Крим е руски" е реалистична позиция
17 Апр. 2026
Украински дронове удариха вила на ФСБ в Крим
22 Септ. 2025
СБУ унищожи и повреди с дронове руски изтребители в Крим
04 Авг. 2025
Крим бе подложен на масирана украинска атака
02 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки