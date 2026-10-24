Не само Крим, а и други окупирани територии са без ток

Руското министерство на енергетиката потвърди прекъсването на електрозахранването не само в Крим, но и в други части на окупираните украински територии.

„В резултат на външно въздействие върху обекти от енергийната инфраструктура в Република Крим, Херсонска и Запорожка област, както и в Донецката и Луганската народни републики, част от потребителите са останали без електричество“, заявиха от министерството. Не е ясно колко точно души са засегнати и кои енергийни обекти са ударени.

Властите съобщиха, че към момента са въведени графици за временни ограничения на електроподаването.

Почти целият анексиран Крим остана тази нощ без ток, съобщи Крым.Реалии. На тъмно са Симферопол, Севастопол, Ялта, Керч, Феодосия и други населени места. Руските власти обясниха, че става дума "за авария на енергийната мрежа извън пределите на Крим".

В Севастопол изчезна и мобилната връзка, спря и водоподаването. Не работят и тролеите.

Телеграм каналите съобщават за пожар в електростанция "Таман" в Краснодарския край, която бе атакувана от украински дронове. Това е ключова станция, през която минава електроенергията от Русия за Крим.

NASA FIRMS подтверждает повреждение подстанции 500/220 кВ "Тамань" в Краснодарском крае рф.

Она питала Крым pic.twitter.com/VTrg2So0X4 — Думминг Тупс(Анк-Морпорк🇺🇦🇪🇺🇮🇱) (@dumingtupss) 24 октомври 2026 г.

Тази нощ украински дронове атакува и Толиати, където по данни на Exilenova+ и Supernova+, гори химическият завод "Тольяттикаучук". Местни жители публикуваха в социалните мрежи кадри на силен пожар. Евакуирани са и работещите в "АвтоВАЗа". Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев предупреди за атака от дронове. Ограничения бяха въведени за полетите на местното летище.

"Тольяттикаучук" произвежда синтетичен каучук, мономери и др. продукти, които се използват в производството на твърдо ракетно гориво. Това не е първият удар по предприятието - то бе атакувано и в нощта на 12 септември.

Several fires at a military-purpose factory in Tolyatti. The special aerial operation continues in the city. pic.twitter.com/edpYeQ0Ix8 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) 24 октомври 2026 г.

Руското министерство на отбраната отчете, че е прихванало 616 украински дрона над 18 области, включително Крим.

Още удари

Трима души са загинали при вчерашната атака на завод "Протон" в Орел, съобщи губернаторът на областта Андрей Кличков. 8 души са били ранени.

ВСУ атакува вчера с ракети завода, произвеждащ полупроводникови прибори и лектронни компоненти за промишлеността и специална техника. Неговите компоненти се използват широко в руското оръжие, включително за ракетите "Искандер-М" и комплексите "Панцир-С1".