Туитър Регионите в Русия вече не са така щедри към кандидатите за руската армия

Руските региони започнаха да намаляват или даже да премахват „обезщетенията при смърт“ за загиналите във войната в Украйна. Това се случва на фона на недостиг на средства и бюджетни дефицити, които тази година може да достигнат общо 2 трилиона рубли за всички субекти на Руската федерация, пише The Moscow Times.

В Саратовска област от 1 ноември сумите се намаляват десетократно – от 1 милион на 100 000 рубли. В Белгородска област сумата падна от 3 милиона на 1 милион рубли, в Смоленска област - от 1 милион на 700 000 рубли.

Правителството на Ставрополски край пък разпореди изплащането на „обезщетенията при смърт“ – дори тези, одобрени през ноември или декември тази година – да бъде отложено за 2027 г.

С постановление от 15 октомври губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев напълно премахна „обезщетенията при смърт“ в своя регион. В периода от януари до август седем други субекта на федерацията – Кемеровска, Кировска, Омска, Оренбургска и Уляновска област, както и републиките Башкортостан и Хакасия – предприеха подобни мерки.

Дори поддръжниците на войната признават проблема, свързан с преразглеждането или отмяната на плащанията за семействата на участниците в „специалната военна операция“. Коментатори, подкрепящи войната, отбелязват, че на практика държавата често изчаква година-две преди да признае официално смъртта на войниците. А не е ясно каква сума се полага в такъв случай - според разпоредбите към момента на смъртта или към признаването й.

Регионалните власти намаляват и еднократните бонуси при подписване на договор за участие във войната. От началото на 2025 г. са регистрирани 35 такива случая в 17 региона – рязък контраст спрямо 2024 г., когато не е имало нито един. Само от 1 октомври насам осем региона обявиха съкращения: например Санкт Петербург намали бонуса си от 3,5 милиона на 1 милион рубли, република Марий Ел го понижи от 2,3 милиона на 400 000 рубли, а Чувашката република - от 3,1 милиона на 400 000 рубли.

Общо 27 от 89 региона са съкратили поне един от тези два вида плащания, а пет региона – Самарска, Саратовска, Смоленска и Оренбургска област, заедно с Република Башкортостан – са намалили и двата вида.

Федералните разпоредби не възпрепятстват регионите да намаляват тези плащания. В указ на Владимир Путин от май се очертават различни мерки за подкрепа на „героите от специалната военна операция“ – като специални придобивки, приоритетен прием в детски градини, субсидирано хранене и правна помощ, – които регионите се насърчават да въведат. Директните парични плащания за семействата на загиналите обаче не фигурират сред тях.

Към септември 2026 г. общият бюджетен дефицит в руските региони надхвърля 134,2 милиарда рубли и отчасти се дължи на разходи, свързани с войната. В редица региони, традиционно смятани за двигатели на националната икономика – сред които Санкт Петербург, Красноярски край, Иркутска област и Ханти-Мансийски автономен окръг – властите предприемат драстични съкращения на социалните разходи и обявяват планове за масови съкращения на държавни служители и работещи в публичния сектор, включително медицински специалисти.

Миналата година руските региони приключиха с рекорден дефицит на местните бюджети в размер на 1,5 трилиона рубли. Според прогнози на „Сбербанк“ тази сума може да нарасне до 2 трилиона рубли през настоящата година.