На фона на уверенията на САЩ, че руският президент Владимир Путин много иска да прекрати войната срещу Украйна, Русия нанесе един от най-масираните удари с всякакъв вид ракети и дронове по украински градове. В Киев бяха ударени едновременно три моста, каза кметът на града Виталий Кличко. Това вероятно ще бъде представено като отговора на Путин за ударите по Кримския мост. Но Русия атакува мостовете в украинската столица и преди това.

Атаката беше една от най-продължителните - 7 часа. Ударите по Киев бяха нанесени с балистични ракети. Загинали са поне трима души, а 15 са ранени, съобщиха украинските власти. В много райони на Киев избухнаха пожари, повреден е обект на критичната инфраструктура, съобщиха властите, без да уточняват какъв е обектът.

Русия атакува и Лвов, Харков, Запорожието, Днепропетровска област. Общо 8 души загинаха, а 28 са ранени при атаките, съобщи премиерът на Украйна Сергей Корецки.

В Харков дрон попадна в болница и са пострадали четирима души, съобщи кметът на града Игор Терехов. В Запорожието дрон е атакуван трамвай, като е ранена една жена, каза ръководителят на военната администрация Михаил Семиникин. В Днепропетровска област са пострадали петима души. В Лвов дрон е ударил бюро за билети на жп гарата и двама души са загинали.

Gut-wrenching footage from Zhovtie Vody in Dnipropetrovsk region, central Ukraine. That's what nighttime all too commonly looks like when you have a "friend" and "humanitarian" ruling next door. Meanwhile in Kyiv we await roughly 50 more missiles. pic.twitter.com/QEn1Q1j3TB — Oliver Carroll (@olliecarroll) 20 ноември 2026 г.

"Днешната атака беше една от най-интензивните. Русия атакува с около 80 крилати и 20 балистични ракети, както и с почти 400 дрона, от които 120 бяха реактивни", каза говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат. Той потвърди, че вероятно една от ракетите е пресякла границата с Полша.

По-късно ВВС съобщиха, че са свалили три балистични ракети, но не е ясно от колко общо, изстреляни от Русия. Унищожени са 79 от 84 крилати ракети и 380 от общо 404 дрона /от тях 102 от 132 реактивни/. Фиксирани са попадения на 23 локации.

По традиция руското министерство на отбраната твърди, че са поразени предприятия от военно-промишления комплекс, складове, обекти на енергийната и транспортната инфраструктура.