Русия се опитва да парализира Киев

Движението в украинската столица Киев е почти напълно парализирано след серия от удари на руската армия по моста „Пивденний“ (Южен мост) – едно от ключовите съоръжения за пресичане на река Днепър. В рамките на едно денонощие мостът бе четири пъти ударен от тежки дронове с големи боекомплекти, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Движението по моста е спряно и в двете посоки. Затворен бе и мостът „Патон“, а движението на метрото от десния към левия бряг на Днепър бе преустановено. Маршрутите на наземния транспорт бяха временно пренасочени през мостовете „Дарницки“ и „Подилски“.

🚨BREAKING



Kiev residents are crossing the Southern Bridge over the Dnieper on foot after it was closed to traffic following strikes.🇷🇺🚀🔥 pic.twitter.com/yABUCM93kB — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) 2 октомври 2026 г.

Атаката започна вчера, когато два руски дрона атакуваха моста „Пивденний“ за първи път. Те се взривиха близо до опорите на моста, но извършените огледи не установиха критични структурни повреди. Същата вечер нов удар с дрон повреди една от опорите на моста, предпазната мантинела, пътното платно и защитната бетонна бариера на метрото.

Днес сутринта Министерството на отбраната на Русия заяви, че дроновете са били насочени към „комбиниран пътен и железопътен мост над река Днепър“ в Киев, като изтъкна ролята му в „прехвърлянето на войски и логистичната доставка на военни товари за подкрепа на групировките на Въоръжените сили на Украйна в Донбас“. Нито един от споменатите мостове не е железопътен.

Освен това, според руските военни, през нощта е била атакувана електрическата подстанция „Киевская“, която „осигурява преноса и разпределението на електроенергия за обекти на военнопромишления комплекс в Киев и Киевска област“.

От септември насам руските сили атакуват Киев с дронове и ракети почти денонощно. Високопоставени украински представители заявиха пред *The Economist*, че Русия планира да парализира Киев преди настъпването на зимата, като целта е да се засили максимално общественото напрежение и да се дестабилизира политическата ситуация в Украйна. Според тях Владимир Путин е наредил атаки срещу всички граждански обекти в украинската столица, за да постигне това. „Искат хората да се страхуват да ходят в супермаркетите“, каза един от източниците пред *The Economist*.

Украинският президент Володимир Зеленски смята, че Путин ескалира напрежението преди междинните избори в САЩ, за да демонстрира силата си и да потопи Украйна в хаос. Зеленски е предупредил американските преговарящи за това. „Целта им е да принудят украинците да напуснат Киев. Всъщност те се стремяха към това още в самото начало на пълномащабното нахлуване. Спомняте ли си, че това беше целта им през 2022 г.? Да принудят хората, обикновените граждани, да напуснат столицата, за да покажат, че щом няма столица, няма и държава“, заяви Зеленски.