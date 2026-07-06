Поне 13 са убити след яростна руска атака срещу Киев

Русия отново излива гнева си от липсата на успехи на фронта върху мирни украински градове.

Поне 13 души са убити, а 60 са ранени, сред които има 7 деца, след като руски ракети удариха жилищни сгради тази нощ в Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Русия е изстреляла 68 ракети и 351 дрона, като почти всички са били насочени срещу украинската столица, съобщиха от украинските ВВС.

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Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. У Подільському районі тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники також працюють у Дарницькому, Голосіївському та Оболонському районах. pic.twitter.com/D2doWQ5G9x — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) 6 юли 2026 г.

Една от руските ракети е попаднала в девететажна жилищна сграда в район "Подолски" и частично е разрушила от 9 до 5 етаж. Повредена е и 21-етажна сграда, която частично се е срутила между третия и четвъртия етаж.

В район Голосеевски пожар е избухнал в пететажна сграда и склад. Отломки от дронове са паднали на 16-ия етаж на 25-етажна жилищна сграда.

По Киев са били изстреляни ракети „Циркон“, балистични ракети и крилати ракети Х-101. Всички ракети „Калибър“ са свалени веднага.

Russian suicide drones striking are striking residential buildings in Kyiv tonight pic.twitter.com/3ueQYNQidi — Visegrád 24 (@visegrad24) 6 юли 2026 г.

Ден преди това украинският президент Володимир Зеленски обяви, че украинското разузнаване разполага с информация, че Русия подготвя нов масиран удар срещу Украйна.

Проклятые людьми и богом целятся в дома

Киев pic.twitter.com/AIrdBrd57l — 🌍Femida (@FemidaMedia) 6 юли 2026 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ВСУ изпитват недостиг на ракети за системите Patriot. Затова и нито една балистична ракета не е била свалена тази нощ. Той смята да обсъди проблема на сбирката на НАТО утре в Анкара.

"Нашите войни показаха добри резултати при свалянето на дронове и крилати ракети, но, за съжаление, не и за руската балистика. Причината е именно в недостатъчните доставки на ракети-прихващачи. Много е важно светът, осовено Америка и нашите европейски партньори, да излязат от сбирката на НАТО в Анкара със силни решения за подкрепа на защитата на нашето небе, а това означава - и защита на живота на обикновените хора. Докато рактите за Patriot остават в складовете на нашите съюзници, това само поощрява Русия и по-нататък да "побеждава" жилищни сгради. САЩ и Европа имат достатъчно сили да спрат този терор", написа Зеленски в социалните мрежи.

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 6 юли 2026 г.



По традиция руското военно министерство обяви жилищните сгради за “военни обекти”.

Русия потвърди, че е нанесла масивен въздушен удар по Украйна през нощта. Целите са били военнопромишлени обекти, обекти на горивно-енергийния комплекс в Киев и околностите, както и военни летища в Днепропетровска, Полтавска, Черкаска, Черниговска и Киевска области.