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Русия бомбардира една от най-големите християнски светини в Киев

Поне 4-ма души загинаха, а още 28 души са ранени при поредната руска атака

Днес, 08:12
Уж православните християни от Русия удариха една от най-големите християнски светини
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Уж православните християни от Русия удариха една от най-големите християнски светини

Една от най-големите християнски светини в Киев - катедралата „Свето Успение“ в Киево-Печорската лавра, пострада при поредната руска масирана атака с дронове и ракети. Това се случва на фона на непрекъснатите "вопли" на Москва за православието и религиозните светини, които тя уж защитава.

В резултат на удара сериозно е повредена горната част на сградата. Религиозните реликви и музейните експонати са били оперативно евакуирани. Сега специалисти оценяват мащаба на разрушенията.

Шефът на Киевската военна администрация Тимур Ткачеко заяви, че причината за пожара е пряко попадение. "Руснаците съзнателно удариха в сърцето на една от най-големите християнски светини", каза той. Държавната служба за извънредните ситуации на Украйна допълни, че пожарът е обхнавал покрива на катедралата и се е разпрострял на около 800 кв.м.

"В първите часове след извънредното произшествие цялото мое внимание, на братята, на духовенството, на работниците и съответните служби бяха съсредоточени върху неотложните мерки по защита на светините и обезпечаването на тяхната безопасност" каза наместникът на Киево-Печорската лавра епископ Авраамий.

На територията на лаврата са повредени още няколко сгради, каза зам.-министърът на културата на Украйна Андрей Вербицки.

Киево–Печорската Лавра е православен мъжки манастир, един от най-древните и най-значимите в духовно, историческо и художествено отношение манастири. Пещерният манастир е основан през XI век. Над земята се намират множество важни църкви, както и административни и жилищни сгради. В подземията се съхраняват тленните останки на монаси, които православните християни почитат като светци. Лаврата е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

В Киев от руския удар загинаха 4-ма души, а още поне 28 души са ранени, сред тях има дете и бременна жена. Според кмета на града Виталий Кличко трима от ранените са в тежко състояние. Разрушения има практически във всички райони на Киев.

Харков също бе атакуван за поредна нощ. По време на потушаването на пожара, в резултат на повторен руски удар, са загинали поне петима спасители, още поне толкова са ранени, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко.

Тази нощ над Украйна са унищожени 632 от 681 въздушни цели, съобщиха украинските ВВС. Зафиксирани са попадения на 20 балистични ракети и 27 ударни дронове на 42 локации.

По традиция руското министерство на отбраната съобщи, че масираният удар е бил по обекти на отбранително-промишления комплекс в Киев, Харков и Днепър. Цел са били и украинските военни летища.

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руска ракетна атака

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