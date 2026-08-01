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Русия се възползва от слабост на Украйна и атакува Киев

ВСУ свалиха само 1 от 27 балистични ракети заради липса на боеприпаси

01 Авг. 2026
Спасители се опитват да извадят ранени при атаката хора
Министерство на извънредните ситуации на Украйна
Спасители се опитват да извадят ранени при атаката хора

9 души загинаха, а още поне 30 бяха ранени, след като руската армия атакува с балистични ракети и дронове украинската столица Киев, съобщиха от украинската служба за извънредни ситуации. Сред пострадалите има четири деца. 17 души са приети в болница. Спасителите са успели да извадят над 105 души от ударените сгради.

Една пететажна сграда е напълно разрушена. Повредени са 18 къщи, училище, посолството на Литва и инфраструктурни обекти.

"Тази нощ руснаците изстреляха по Украйна 35 ракети, от които 27 балистични, и 185 ударни дрона от различни видове. Основната цел е Киев. Но бяха нанесени удари и по Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска области. Само една балистична ракета беше свалена тази нощ, просто защото няма ракети за Patriot. И точно този недостиг на прехващачи срещу балистични ракети само насърчава Русия да нанася такива удари. Много е важно партньорите да чуят, че тези средства са необходими не някъде в складовете за възможни сценарии, а тук и сега, за да може руската война да бъде ограничена и спряна в Украйна. Всеки пакет с антибалистични ракети спасява живота на нашите хора. И всяка нощ, когато ги няма, води до жертви. Благодаря на всички, които работят, за да стане нашата защита по-силна", написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм.

По традиция руското министерство на отбраната отчете, че са "поразени предприятия на военно-промишления комплекс и логистични центрове".

В Херсон руските войски атакува с бомби учебно заведение. Там са пострадали поне 5 души. Сградата е почти разрушена, а от ударната вълна са повредени жилищни сгради.

Основният проблем на украинската армия продължава да бъде недостигът на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, с които единствено могат да се унищожават балистични ракети. При последната си среща с американския президент Доналд Тръмп украинският държавен глава Володимир Зеленски е поискал 300 ракети за Patriot за защита от руските атаки през зимата, но е получил отказ съобщи The Atlantic. Очаква се Русия отново да се опита да унищожи украинската енергийна инфраструктура, както направи миналата зима. Според оценката на Центъра за стратегически и международни изследвания обаче в момента в резерва на САЩ има само 759 ракети Patriot, като останалите са били изразходвани при войната срещу Иран. Годишно американската компания Lockheed Martin произвежда не повече от 600-620 ракети.

Едно от възможните решения е лицензът за производство на ракетите да бъде даден и на европейски страни или Украйна. След последната си среща с Тръмп Зеленски каза, че двамата са обсъдили "производството на зенитни ракети  Patriot и няколко други идеи", както и че Тръмп "е приел предложението за предоставяне на лиценза за производство на ракетите." Малко по-късно обаче Тръмп опроверга това. В интервю за Financial Times той каза, че "не е сигурен" дали ще разреши на Украйна да произвежда ракетите. "Това е съвършено изключително оръжие и ние трябва да бъдем предпазливи на кого даваме лиценз. Ние не даваме лицензи за оборудване", каза Тръмп.

Снощи все пак Зеленски е разговарял с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по въпроса. "Получих приятно телефонно обаждане от вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс. Обсъдихме резултатите от неотдавнашната ни среща с президента Тръмп във Вашингтон – положителна и продуктивна. Руските въздушни удари по нашата страна не спират, а противовъздушната отбрана, а именно ракетите за прихващане за Patriot срещу балистичните ракети, остава основен приоритет. Също така говорихме с вицепрезидента за последиците от руската война за световните пазари. Договорихме се, че нашите екипи ще поддържат връзка и ще проучат всичко, което обсъдихме днес. Благодаря на Съединените щати за подкрепата за Украйна и нашия народ", написа Зеленски в Телеграм.

 

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руска ракетна атака, Киев

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