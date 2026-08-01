Русия се възползва от слабост на Украйна и атакува Киев

9 души загинаха, а още поне 30 бяха ранени, след като руската армия атакува с балистични ракети и дронове украинската столица Киев, съобщиха от украинската служба за извънредни ситуации. Сред пострадалите има четири деца. 17 души са приети в болница. Спасителите са успели да извадят над 105 души от ударените сгради.

Една пететажна сграда е напълно разрушена. Повредени са 18 къщи, училище, посолството на Литва и инфраструктурни обекти.

"Тази нощ руснаците изстреляха по Украйна 35 ракети, от които 27 балистични, и 185 ударни дрона от различни видове. Основната цел е Киев. Но бяха нанесени удари и по Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска области. Само една балистична ракета беше свалена тази нощ, просто защото няма ракети за Patriot. И точно този недостиг на прехващачи срещу балистични ракети само насърчава Русия да нанася такива удари. Много е важно партньорите да чуят, че тези средства са необходими не някъде в складовете за възможни сценарии, а тук и сега, за да може руската война да бъде ограничена и спряна в Украйна. Всеки пакет с антибалистични ракети спасява живота на нашите хора. И всяка нощ, когато ги няма, води до жертви. Благодаря на всички, които работят, за да стане нашата защита по-силна", написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм.

По традиция руското министерство на отбраната отчете, че са "поразени предприятия на военно-промишления комплекс и логистични центрове".

В Херсон руските войски атакува с бомби учебно заведение. Там са пострадали поне 5 души. Сградата е почти разрушена, а от ударната вълна са повредени жилищни сгради.

Основният проблем на украинската армия продължава да бъде недостигът на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, с които единствено могат да се унищожават балистични ракети. При последната си среща с американския президент Доналд Тръмп украинският държавен глава Володимир Зеленски е поискал 300 ракети за Patriot за защита от руските атаки през зимата, но е получил отказ съобщи The Atlantic. Очаква се Русия отново да се опита да унищожи украинската енергийна инфраструктура, както направи миналата зима. Според оценката на Центъра за стратегически и международни изследвания обаче в момента в резерва на САЩ има само 759 ракети Patriot, като останалите са били изразходвани при войната срещу Иран. Годишно американската компания Lockheed Martin произвежда не повече от 600-620 ракети.

Едно от възможните решения е лицензът за производство на ракетите да бъде даден и на европейски страни или Украйна. След последната си среща с Тръмп Зеленски каза, че двамата са обсъдили "производството на зенитни ракети Patriot и няколко други идеи", както и че Тръмп "е приел предложението за предоставяне на лиценза за производство на ракетите." Малко по-късно обаче Тръмп опроверга това. В интервю за Financial Times той каза, че "не е сигурен" дали ще разреши на Украйна да произвежда ракетите. "Това е съвършено изключително оръжие и ние трябва да бъдем предпазливи на кого даваме лиценз. Ние не даваме лицензи за оборудване", каза Тръмп.

Снощи все пак Зеленски е разговарял с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по въпроса. "Получих приятно телефонно обаждане от вицепрезидента на Съединените щати Джей Ди Ванс. Обсъдихме резултатите от неотдавнашната ни среща с президента Тръмп във Вашингтон – положителна и продуктивна. Руските въздушни удари по нашата страна не спират, а противовъздушната отбрана, а именно ракетите за прихващане за Patriot срещу балистичните ракети, остава основен приоритет. Също така говорихме с вицепрезидента за последиците от руската война за световните пазари. Договорихме се, че нашите екипи ще поддържат връзка и ще проучат всичко, което обсъдихме днес. Благодаря на Съединените щати за подкрепата за Украйна и нашия народ", написа Зеленски в Телеграм.