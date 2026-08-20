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Русия се възползва максимално от проблемите на украинската ПВО

12 души загинаха, а поне 30 са ранени при руска атака срещу Киев

Днес, 11:00
Спасител издирва оцелели сред разрушенията на блок в Киев
Министерство на извънредните ситуации на Украйна
Спасител издирва оцелели сред разрушенията на блок в Киев

Руската армия се възползва максимално от дефицита на ракети за ПВО на Украйна и отново атакува ожесточено жилищни райони в Киев. Загинали са 12 души, а поне 40 са ранените, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Най- много са в Соломенския район, където ракета е ударила 9-етажен блок. Разрушени напълно на горните етажи на сградата, както и четири от околните здания. Има щети по училище и детска болница в района, добави Кличко. 

"Докато Москва инвестира в балистика, не винаги имаме нужната реакция от света на такива удари“, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм. И напомни, че Украйна има нужда от ракети за системите Patriot, които единствени могат да прихващат руски балистични ракети. Той добави, че нощният удар по Украйна е бил масиран - руските военни "дълго са се готвили и комбинирали балистични ракети от различен тип, крилати ракети и дронове така, че да могат да нанесат възможно най-голям ущърб на гражданската инфраструктура".

Освен в Киев, има разрушения в Одеска и Черниговска области. В Одеска област руски дронове са атакували КПП на границата с Молдова, а в Черниговска област - газова инфраструктура, съобщи още Зеленски.

Според украинските ВВС тази нощ са били унищожени или заглушени 186 цели. Срещу Украйна са били изстреляни балистични ракети, 36 крилати и авиационни ракети, 8 "Калибър", 2 "Бандерол" и 168 дрона.

По традиция руското МО твърди, че в Киев е атакувано предприятие от военно-промишления комплекс - в случай  Fire Point, произвеждащо компоненти за ударни дронове и крилати ракети "Фламинго". Също така бил нанесен удар и по компанията "Антонов", където се произвеждат дронове с далекобоен обхват.

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Ключови думи:

руски дронове, руски ракети, Киев

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