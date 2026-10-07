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Русия уби най-малко 20 души в Украйна

Днес, 17:49
Володимир Зеленски нарече атаката подла.
EPA/BGNES
Володимир Зеленски нарече атаката подла.

Русия атакува Украйна с вълни от ракети и безпилотни летателни апарати в една от „най-подлите си атаки“, при която бяха убити най-малко 20 души, включително деца, и бяха повредени промишлени обекти и енергийна инфраструктура, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, предадоха Ройтерс и Укринформ.

Зеленски отбеляза, че атаката е била извършена навръх рождения ден на руския президент Владимир Путин.

Най-много жертви има в Прилуки в северната Черниговска област, където руска ракета е разрушила пететажна жилищна сграда. Загинали са 14 души, включително четири деца, а 50 са ранени, сред които седем деца, съобщиха украинските власти. Петнадесет души, включително едно дете, са били спасени, а спасителните операции продължават.

„Днес, като „подарък“ за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки...“, заяви Зеленски. „Руснаците искаха да нанесат болезнен и демонстративен удар. Това беше една от най-подлите атаки: общо 70 ракети, много от тях балистични.“

Зеленски съобщи, че още шестима души са загинали в Киев, Олександрия и Кременчук при нощната атака.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските сили са извършили „масирана атака“ срещу обекти от военно-промишления комплекс в Киев и други украински региони, като са използвали високоточни оръжия с наземно, морско и въздушно базиране, както и безпилотни летателни апарати.

Украинското министерство на енергетиката съобщи, че заради атаките са започнали частични аварийни прекъсвания на електроснабдяването в пет области.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са свалили малко над 80% от 46-те реактивни дрона, изстреляни от Русия. От лятото Русия използва все повече високоскоростни дронове при денонощни атаки срещу Киев и други украински градове, като украинската противовъздушна отбрана изпитва затруднения да се справи с тяхната скорост. 

Зеленски заяви, че руските балистични ракети остават най-голямото предизвикателство за Украйна, като добави, че той и екипът му „всеки ден търсят системи „Пейтриът“, които могат и трябва да защитават живота на хората“.

По-рано украинският премиер Сергий Корецки съобщи, че страната е получила нов финансов пакет от 1,2 милиарда евро от Европейския съюз, който ще бъде насочен към нуждите на отбраната.

Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания „Файър Пойнт“ произвежда и съхранява крилати ракети „Фламинго“ и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област.

Миналата седмица Зеленски заяви, че Украйна за първи път е използвала в бойни действия балистична ракета, произведена от „Файър Пойнт“. В интервю за Ройтерс той каза, че очаква компанията да подготви до есента ракета с по-голям обсег FP-9. От „Файър Пойнт“ заявиха, че оръжието ще може да достигне Москва, припомня БТА.

Украинският президент още съобщи, че през последните 24 часа украинските сили са поразили четири цели в Русия, включително два руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Той заяви, че Украйна ще нанася удари по руската енергийна инфраструктура в отговор на засилващите се руски атаки срещу цивилната инфраструктура.

Много жители на Киев са потърсили убежище в метростанциите на града заради предупрежденията за предстоящите атаки. През нощта в столицата са се чули няколко силни експлозии.

Среднощните въздушни удари по Днепър са повредили промишлен обект, а при атаките са били нанесени щети и на транспортна инфраструктура в Запорожие и жилищни сгради в Кременчук, съобщиха местните власти.

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Ключови думи:

руска атака, Украйна

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