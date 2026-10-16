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Путин си измисли нови "грандиозни победи" на фронта

Руският президент нареди бомбардировките на енергетиката и мостовете на Украйна да продължат

16 Окт. 2026Обновена
Путин и Герасимов заедно си измислиха "успехи" на фронта.
Путин и Герасимов заедно си измислиха "успехи" на фронта.

Руският президент Владимир Путин облече военна униформа и за пореден път изслуша доклад от шефа на руския Генерален щаб Валерий Герасимов за несъществуващи успехи на руската армия на бойното поле. Това стана при посещението му в спомагателния пункт за управление на Обединената групировка войски.

"Руската армия е превзела Доброполие и Олексиево-Дружковка в Донецка област", докладва Герасимов. Путин определи превземането на Доброполие като събитие, което открива път към границите на Донецката народна република. Според Путин „около 10% от Донецка област и 16,5% от Запорожка област остават под украински контрол“. Той определи завземането на цялата територия на ДНР като една от основните цели на руската армия.

Герасимов отново докладва, че Русия е "освободила" цялата т.нар. Луганска народна република. Проблемът е, че самият Путин каза, че Луганска област е напълно освободена още на 3 юли 2026 г. През лятото на 2025 г. пак му беше докладвано за пълното "освобождение" на същата област.

Според картите на всички сериозни OSTIN анализатори нито Доброполие, нито Олексиево-Дружковка са под руски контрол. Според анализатори от DeepState, фронтовата линия се намира на повече от 20 километра от Запорожие. Разстоянието до „сивата зона“ е приблизително 15 км.

Не са окупирани и 90% от Донецка област. Украйна уверено контролира около 17-18%, ако не се брои "сивата зона", в която нито една от воюващите страни няма контрол. От Запорожка област са окупирани около 75,5%, а в Луганска област Украйна контролира 85 кв. км (0,3% от територията), още 20 кв. км са "сива зона".

Путин подчерта още, че от началото на годината руските войски са превзели около 6.5 хил. кв. км и 310 населени пункта. Сметките и на самия Путин не излизат - през юли той обяви, че са освободени 3000 кв. км, през септември - още 270 кв. км. Как за месец територията се е удвоила, не е ясно. Още повече, че Украйна проведе и успешно контранастъпление в района на Лиман с операция "Вивалди", при която бяха освободени 16 населени пункта и 277 кв км територия.

Според американския институт за изследване на войната от януари до септември руските войски са превзели около 1000 кв.км. По картите на DeepState от януари до 15 октомври са окупирани 1.3 хиляди кв.км, а Русия е загубила около 480 кв.км в резултат на украниски контранастъпления. Украинският президент Володимир Зеленски в интервю за The Wall Street Journal оцени руското придвижване през 2026 г. на примерно 890 кв. км, а освободената от ВСУ територия - на 800 кв. км.
Герасимов заяви, че руската армия е започнала да нанася масирани удари по енергийната инфраструктура на Украйна. Путин заяви, че това трябва да продължи.

Владимир Путин заяви, че Русия не възнамерява да обсъжда връщането на украински територии – завзети в граничните райони с цел създаване на така наречената „зона за сигурност“ – по време на евентуални мирни преговори. 

От измислиците на Путин и Герасимов онемяха дори Z-каналите.

 

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