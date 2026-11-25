Тази нощ Украйна удари две петролни рафинерии и пет бойни самолета. В Самарска област под удара попаднаха Куйбишевската и Сизранската петролна рафинерия на „Роснефт“. След експлозиите в предприятията избухнаха пожари, потвърдени от сателитни данни на НАСА.

Според предварителната информация в Куйбишевската рафинерия са повредени две инсталации за първична преработка на нефт и оборудване за каталитичен реформинг. В Сизранската – инсталации за преработка и пречистване на гориво.

„В нощта срещу 25 ноември в Самарска област избухнаха пожари в два нефтопреработвателни завода. Силите за отбрана на Украйна, в сътрудничество с действащото на територията на Руската федерация съпротивително движение „Черна искра“, поразиха Куйбишевския НПЗ в Самара и Сизранския НПЗ в Сизран“, се посочва в изявление на украинското командване.

От Генералния щаб уточниха, че в Куйбишевския НПЗ са „поразени инсталациите за първична преработка на нефт АВТ-4 и АВТ-5, инсталация за реформинг и два резервоара“.

„Това е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия от Самарската група, която е част от структурата на „Роснефт“. Капацитетът му за преработка възлиза на около 7 милиона тона нефт годишно“, се посочва в съобщението.

В Сизранския НПЗ, според твърденията на Генералния щаб на ВСУ, по предварителни данни са „поразени инсталациите за първична преработка АВТ-6, очистване на сяра, каталитичен реформинг, хидроочистване и изомеризация, както и два резервоара“.

Украинското командване съобщи също, че в Азов след удара на 16 ноември по нефтобазата на ООО „Флаш Енерджи“ са унищожени два резервоара и са повредени още четири, а в нефтобазата „Азовская-3“ са унищожени четири резервоара и са повредени още пет.

По-рано на 25 ноември ASTRA потвърди пожарите в Сизранския нефтопреработвателен завод, както и в Куйбишевския НПЗ — най-голямото предприятие в нефтения сектор на региона. И двата обекта са част от Самарската група нефтопреработвателни заводи на „Роснефт“.

Губернаторът на региона Вячеслав Федоришчев съобщи, че един човек е загинал и има последствия „на земята“ в резултат на атаката с десетки безпилотни летателни апарати срещу Самарска област. По думите му над региона са били свалени 145 дрона.

По-късно сутринта бе съобщено, че Сизранският НПЗ продължава да гори след атаката с дронове.

Но ударите не се ограничават само до петролната промишленост. Според данни на мониторингови канали на военното летище Саваслейка са били поразени цели пет руски бойни самолета – три МиГ-31 и два Су-34.

Вчера Путин призова петролните компании да ускорят развитието на НПЗ в Далечния изток и Сибир, след поредица от атаки с украински дронове, които поразиха почти всички големи рафинерии в европейската и централната част на страната. „Необходимо е да се обърне специално внимание на развитието на нефтопреработката и нефтохимията в източната част на страната, както и на разширяването на индустриалния капацитет на този стратегически важен регион на Русия“, заяви Путин. “Настоящата ситуация на пазара на петролни продукти остава сложна“, отбеляза той.