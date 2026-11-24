Румъния вдигна бойни изтребители по тревога два пъти в рамките на днешния ден, след като радарните системи на страната засякоха въздушни цели в непосредствена близост до границата с Украйна. Информацията беше съобщена от Министерството на националната отбрана на Румъния в официалната му страница във Facebook, предава телевизия Digi24.

Първият инцидент е регистриран тази сутрин, когато системите за наблюдение са засекли въздушна цел северно от град Тулча, във въздушното пространство на Украйна. В 11:11 часа местно време властите изпратиха предупредително съобщение чрез системата за ранно оповестяване RO-Alert до жителите в северната част на окръга.

За наблюдение и охрана на въздушното пространство от 57-а авиобаза "Михаил Когълничану“ незабавно излетяха два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, които изпълняват бойно дежурство в рамките на мисията на НАТО по охрана на въздушното пространство (Air Policing).

В следобедните часове радарите на румънското военно ведомство отново регистрираха цел близо до границата, северно от Килийския ръкав на река Дунав.

В отговор два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили излетяха от 86-а авиобаза във Фетещи. В 14:37 часа беше разпратено ново предупреждение RO-Alert за населението в част от окръг Тулча. От Министерството на отбраната уточниха, че при нито един от двата случая не е регистрирано навлизане във въздушното пространство на Румъния.