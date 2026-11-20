Танкерите с руски дизел, които трябваше да стигнат до САЩ според договорката между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, акостираха в Бразилия, съобщи The Maritime Executive.

Танкерът Leruo, плаващ под флага на Сиера Леоне, първи достигна крайната си дестинация – котвената стоянка Итакоатиара в Бразилия. Той беше натоварен в руското пристанище Приморск. AIS сигналът му (Автоматична идентификационна система) показва, че той отново е в движение и плава по река Амазонка към Манаус. След него се движи танкерът Primorye, плаващ под руски флаг, който също е достигнал до Итакоатиара за котвена стоянка. Трети плавателен съд – Beast, плаващ под флага на Сиера Леоне, също се движи покрай южноамериканския бряг. В AIS сигнала му е посочено: „Бразилия, очаквам нареждания“.

Украйна обърна внимание на историята на експлоатация на Leruo - плавателният съд често е изключвал своя AIS транспондер и е извършвал прехвърляне на товари от кораб на кораб. В миналото Украйна е проследявала доставки, осъществявани от този кораб до Триполи, Ливан. През юли 2025 г. Европейският съюз първи наложи санкции на танкера, последва го Великобритания през октомври, както и други държави.

И други танкери, които също се бяха насочили към САЩ, промениха маршрутите си. Например, плаващият под руски флаг Talisman беше забелязан край бреговете на Египет.

Единствената загадка е плаващият под флага на Малта Agioi Fanendes. Този танкер, собственост на гръцка компания и непопадащ под санкции, продължава да плава през Атлантическия океан, като данните от неговата AIS система показват статус „очаква нареждания“. Корабът, който е с капацитет 50 000 тона, беше идентифициран като първия, потеглил към САЩ с руско дизелово гориво, но така и не пристигна в крайната си дестинация.

По-рано Кирил Дмитриев, специален пратеник на Владимир Путин, определи като „фалшива“ публикация във Financial Times, в която се твърдеше, че сделка за дизелово гориво между Тръмп и Путин е пропаднала.

Не е ясно каква ще бъде съдбата на споразумението, което администрацията на Тръмп насърчаваше само преди седмици, предвид факта, че Министерството на финансите на САЩ е разрешило трансакции, включващи продажбата и вноса на руско дизелово гориво, до април 2027 г.

Споразумението между Вашингтон и Москва предвиждаше руски дизел да бъде доставен в САЩ и впоследствие насочен към международния пазар, за да компенсира недостига, възникнал вследствие на конфликта в Иран и блокадата на Ормузкия проток. Русия заяви, че увеличава производството и износа си след временно преустановяване на международните доставки на дизел и бензин – пауза, предизвикана от многобройни украински удари по руски петролни рафинерии и петролни терминали.

Сделката предизвика критики от страна на Киев, а членове на Конгреса на САЩ изразиха възражения, посочвайки потенциални правни усложнения: танкерите, които е трябвало да пристигнат в САЩ, попадат под ударите на международни санкции. Мики Шерил, член на Камарата на представителите от щата Ню Джърси, също изпрати писмо, в което предупреждава операторите на терминали и горивните компании в САЩ да не приемат товара, позовавайки се на риска от евентуални правни действия.

Тръмп твърдеше, че е постигнал споразумение с Путин за доставка на над 4,8 милиона тона руски дизел за САЩ и световните пазари. 300 000 тона трябваше да бъдат доставени незабавно, а още 500 000 тона – през ноември.

Твърд отказ

Европейските страни не искат да купуват руски горива, поради което не виждам смисъл от някакви бизнес договорки между САЩ и Русия по този въпрос, каза министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт, цитиран от Reuters. "Страните от ЕС се изказаха високо и ясно. Те бяха заложили своето енергийно бъдеще на доставки от Русия - не само природен газ, но и нефт и въглища, и този залог не се оправда. Не съм чул за нито една европейска страна, която да е заинтересувана от възобновяването на импорта на енергоресурси от Русия", каза той на пресконференцията в рамките на форума "Партньорство по трансатлантическото енергийно сътрудничество" във Варшава.

В хода на преговорите за мир в Украйна САЩ лансираха няколко идеи как перспективата за енергийно сътрудничество между ЕС и Русия биха спомогнали за убеждаването на Путин да спре войната. Едната предвиждаше като част от следвоенното възстановяване на отношенията да се поднови транспортирането на руски нефт и газ през Украйна, като печалбата се дели 50:50. Другата идея бе за привличане на американски инвеститор за възобновяване на доставките по взривения "Северен поток". Тези идеи бяха отхвърлени от ЕС, който вече има подробен план за отказ от доставки на руски енергийни ресурси. От 1 януари 2027 г. той ще започне да намалява покупките на руски втечнен газ, от есента всякакви доставки на газ - както тръбопроведен, какъвто получават все още Унгария и Словакия, така и втечнен, трябва да бъдат напълно прекратени. В сряда полската Orlen подписа споразумение за доставка на втечнен газ в Унгария и Словакия в замяна на газа от "Газпром".