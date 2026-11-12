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И Бразилия не иска руския дизел

Цената му е твърде висока

Днес, 08:01
Всички танкери, които трябваше да доставят дизел за САЩ, промениха курса си и търсят нови купувачи
Всички танкери, които трябваше да доставят дизел за САЩ, промениха курса си и търсят нови купувачи

Бразилия също отказа да купи руския дизел, който беше договорен между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, но така и не стигна до американския пазар. Причината е, че цената е твърде висока, съобщава Bloomberg. 

Руски износители са предложили на бразилски дистрибутори поне четири пратки дизелово гориво за доставка през ноември, е съобщил пред агенцията Серхио Араухо, президент на Abicom – асоциация на бразилските вносители на горива. Причината е, че цената е неизгодна в сравнение с дизела, доставян от САЩ.

Данни от аналитичната компания Kpler показват, че четири танкера, превозващи руски дизел – Cerrado, Primorye, Athina M и Leruo, в момента се насочват към Бразилия. Корабът Leruo първоначално пътуваше за САЩ, но впоследствие промени дестинацията си.

Ако бразилските компании все пак решат да купят дизела, обемът му - приблизително 1,1 милиона барела – би бил почти два пъти по-голям от общото количество руски дизел, внесено от Бразилия през октомври.

Бразилия е вторият по големина вносител на дизелово гориво в света (след Австралия) и разчита на чуждестранни доставки, за да покрие около една трета от вътрешното си търсене.

На 9 октомври Доналд Тръмп обяви „дизелова сделка“ с Владимир Путин. Във Вашингтон се надяваха, че допълнителните руски доставки ще увеличат глобалното предлагане на дизел и съответно ще доведат до понижаване на цените на горивата в САЩ. В същия ден Министерството на финансите на САЩ издаде Общ лиценз 135 (чрез OFAC), с който се разрешават трансакции, свързани с продажбата, доставката и вноса на руски дизел, включително и в Съединените щати.

Разрешението на администрацията обаче срещна съпротива на щатско ниво и в Конгреса. Членът на Камарата на представителите Майки Шерил (демократ от Ню Джърси) предупреди пристанищните оператори и собствениците на петролни терминали, че приемането на руско гориво може да представлява нарушение на закон от 2022 г., забраняващ вноса на руски петролни продукти. Тя предупреди за възможни граждански и наказателни последици за компаниите, които участват в разтоварването на такъв товар. Щатът Ню Джърси се намира в района на пристанището на Ню Йорк, където са разположени големи петролни терминали.

Financial Times идентифицира три танкера, изпратени от Русия като част от споразумение между Путин и Тръмп. Нито един от тях не е достигнал Съединените щати.

Agioi Fanendes тази седмица промени курса си на 400 морски мили от Ню Йорк и пое в обратна посока. Според данни на Marine Traffic, малко след това корабът е престанал да предава информация за местоположението си. Крайна дестинация не е посочена; танкерът очаква допълнителни инструкции.

Leruo прекоси Атлантическия океан и в момента се насочва към Бразилия със скорост 10 възела (18 км/ч). Точното пристанище на пристигане е неизвестно; този танкер също очаква допълнителни инструкции.

Talisman в момента е на котва в Александрия, Египет.

Според Financial Times, въпреки че нито една пратка руско гориво не е достигнала до пазара в САЩ, общият обем на руския износ на дизел почти се е удвоил през октомври: по оценки на Kpler доставките са нараснали от 135 000 барела дневно през септември до 271 000 барела дневно.

Анализ на консултантската компания Energy Aspects предполага, че този ръст в износа се дължи не само на договорености с Вашингтон, но и на двуседмично затишие в украинските удари по руски петролни рафинерии, което е позволило увеличаване на преработвателната дейност. Украйна обаче отново поднови ударите и само за седмица атакува петте най-големи нефтопреработвателни завода в Русия. Пред руските бензиностанции отново се извиха огромни опашки, а компаниите въведоха ограничения за продажбите.

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