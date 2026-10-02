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Г-7 пуска дизел и петрол от резервите

Решението идва след натиск от САЩ

Днес, 19:02
Еманюел Макрон
Еманюел Макрон

Страните от Г-7 се споразумяха да освободят до 100 милиона барела от резервите си от дизел и суров петрол в рамките на четири месеца, за да помогнат за овладяване на растящите цени на горивата. Значителна част от дизела ще бъде освободена още през първите 20 дни, се казва в изявление на групата.

Споразумението беше постигнато след оказан от САЩ натиск върху европейските съюзници, и по-специално върху Германия и Франция.

"Данните за обемите петрол, изнасяни днес, се подобриха през последните дни. Като се вземат предвид както маршрутът през Ормузкия проток, така и този през Янбу към Червено море, в момента се изнасят малко повече от три четвърти от обемите отпреди войната. Ситуацията се нормализира, всички предприемат решителни действия и ние подкрепяме възстановяването на тази свобода на корабоплаването," каза френският президент Еманюел Макрон.

"Постигнахме съгласие, че няма да има ограничения или забрани за износ между страните от Г-7. Ще има координация и сътрудничество, както и никакви забрани за износ на каквито и да било категории продукти. Това е от голямо значение, тъй като днес на пазара се появиха слухове, които тласкаха цените нагоре", допълни той.

САЩ заплашиха да забранят износа на дизел, ако европейските държави не освободят допълнителни количества. Подобна стъпка би застрашила критично важен източник на доставки за континента, който разчита в голяма степен на внос, за да покрие дефицита в производството си на дизел.

Американският президент Доналд Тръмп приветства решението, като отбеляза, че Европа разполага с големи резерви от дизел и че „процесът ще започне незабавно“.

Борсовата цена на дизела в Европа, САЩ и Азия през последните седмици бе над $200 за барел заради петролния шок от намаляването на доставките от страните от Близкия Изток, забраната за износ на дизел от Русия и рекордните обеми преработка в САЩ. След решението на Г-7 цената на дизела на борсите в Европа падна с 8% до $179,56 за барел.

 

 

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Ключови думи:

дизел, Г-7

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