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САЩ настояват Европа спешно да освободи горива от резервите

Макрон свика видеоконференция на лидерите от Г-7

Днес, 17:08
Pixabay

Франция, Италия, Ирландия и Великобритания, заедно с представители на ЕК, обсъждат необходимост от освобождаване на количества от резервите от дизелово гориво, съобщи Ройтерс, цитирайки неназован представител на ЕС.

Европа се опитва да реагира единно на призива на администрацията на американския президент Доналд Тръмп - Германия и Франция да освободят част от резервите си от дизелово гориво за извънредни ситуации, за да помогнат за намаляване на цените в световен мащаб. В противен случай държавите са заплашени от потенциална забрана от страна на Вашингтон за износ на американски дизел. Според източници на Ройтерс, Белият дом е особено разочарован от Париж и Берлин с аргумента, че двете страни не са изпълнили напълно по-ранните си ангажименти за освобождаване на аварийни резерви от петрол и нефтопродукти.

САЩ са поискали от ЕС да освободи 120 милиона барела дизелово гориво през следващите шест месеца. Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви пред репортери, че администрацията във Вашингтон очаква скорошни съобщения от Европа относно нови доставки. „В най-добрия интерес на Европа е да работи със Съединените щати, докато търсим различни начини за увеличаване на доставките на рафинирани продукти и намаляване на разходите за потребителите“, посочи представител на американската администрация.

Очаква се френският президент Еманюел Макрон да свика видеоконференция на лидерите от Г-7, на която да бъдат обсъдени растящите цени на горивата, глобалната наличност на рафинирани продукти и координацията при освобождаването на количества съвместно с Международната агенция за енергията (МАЕ). Служител от Елисейския дворец заяви, че Макрон не е обсъждал въпроса с американския президент по време на срещата им в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк миналата седмица.

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