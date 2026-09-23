Със скандал НС отмени забраната за износ на дизел

БГНЕС Според Слави Василев от ПБ отмяната няма да повлияе на цената на дизела, защото тя се определя от международните пазари.

След тежки спорове и взаимни обвинения между управляващите и опозицията, мнозинството на "Прогресивна България" в Народното събрание отмени наложената преди година от предния парламент временна забрана за износа на нефтопродукти.

Мярката, засегнала основно дизела и керосина, беше спешно въведена от бившите управляващи от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН. Поводът бяха санкциите на САЩ върху руските енергийни компании, включително и опериращата в България "Лукойл", като тогава властта обясни, че се страхува от спекулативно повишение на цените. Депутати от четирите партии внесоха предложението за забраната на 31 октомври и в рамките на деня то беше одобрено в пленарната зала.

Сегашното предложение за отмяната ѝ дойде от правителството на Румен Радев още на 7 август. В мотивите се обяснява, че обстоятелствата са се променили и в момента санкциите не се прилагат по отношение на българските дружества на "Лукойл", благодарение на действащата спрямо тях дерогация. А продължаването на действието на забраната "създава съществени административно-организационни пречки пред бизнеса с горива, съответно затрудняване на оперативната дейност на рафинерията на "Лукойл Нефтохим Бургас" и загуби на операторите", като се допълва, че нарушаваме и европейския принцип на свободно движение на стоки.

Предложението трябваше да се разгледа от парламентарните комисии по бюджет и енергетика, но това така и не се случи, и днес пленарната зала го обсъди само с едно становище от икономическата комисия. В него се повтарят мотивите на правителството и се цитира коментар от икономическото министерство, което, заедно с особения управител на "Лукойл" Евгени Симеонов, подкрепя отмяната на забраната.

В залата се завихриха страхотни разпри. Мартин Димитров от "Демократична България" посочи, че отмяната се предлага без никакъв анализ, и представлява "рисков ход, който може да доведе до допълнително поскъпване", ако започне износ на по-евтин дизел от България към съседните страни. Слави Василев от ПБ го обвини Димитров, че "чете от ChatGPT", и заяви, че веднъж като се изнесат складовите наличности у нас, цената на дизела ще падне. "Решението е пазарно, няма да има абсолютно никакъв ефект върху цената на дизела, а ако има, то ще е надолу", смята Василев.

Александър Иванов от ГЕРБ го контрира, че управляващите не дават гаранции, че българският пазар ще е осигурен с горива, а Ивайло Мирчев от ДБ каза, че решението обслужва само "Лукойл". Сега Слави Василев заговори, че забраната няма да повлияе на цената на дизела, защото се формира от международните пазари, на които им влияят войните в Украйна и Близкия Изток. "Кое от това не може да разберете?", подразни се той, докато опозиционните депутати го критикуваха.

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев изтъкна, че в момента има недостиг на дизел в световен мащаб,и отмяната на забраната ще облагодетелства само този, който ще изнесе горива от България. "Работите за интереса на олигархията и едрия капитал и това ще доведе до вдигане на цените на бензиноколонките", обърна се той към мнозинството.

"И вие не разбирате абсолютно нищо от търговията с горива", отвърна му Слави Василев. После обясни, че предвид недостига на руски дизел в Европа, рафинерията в България може да изнася и да облекчи европейските пазари, а у нас да се освободят складови вместимости. И понеже лидерът на ПП го беше жегнал за притежаваното от него "Порше", депутатът от ПБ каза, че може да си позволи да го кара, докато "вие трябва да се криете". Не се разбра кой и какво крие.

Последна се включи зам.-министърът от икономическото министерство Михаела Карадимова, която повтори основните аргументи на властта – забраната е била приета при извънредни обстоятелства, но сега оставя значителни количества горива в страната, които могат да запълнят складовете и да създадат затруднения на производителя "Лукойл". И тъй като вътрешните потребности били обезпечени, може да се изнесе дизелът в излишък, който възлиза на около 50 хил. тона.

При гласуването Александър Иванов предложи да се запише в решението за отмяна, че цената на крайните потребители ще намалее с избран от управляващите процент. Мнозинството не оцени иронията и не позволи такова гласуване, след което Иванов предложи да се запише, че цената ще намалее с 20 евроцента. В подкрепа на редакцията гласуваха 65 депутати – от ГЕРБ, ДПС, ДБ, ПП и дори един от ПБ, но 119 от мнозинството я отхвърлиха. А самото предложение за отмяната беше прието със 121 гласа – само от ПБ.