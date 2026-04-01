Гюров прави кризисен щаб за обуздаване на цените

"Кризисен *щаб" ще помага на изпълнителната власт в трудната ситуация с поскъпването на горивата и останалите стоки и услуги заради войната в Близкия изток. Решението за новия формат бе взето* на заседанието на правителството в сряда.

Щабът ще има широко поле на действие - от следене на данните за цените до участие в разработването и прилагането на мерки. Той ще бъде ръководен от премиера Андрей Гюров. В състава му са включени 7 министри - на финансите, на икономиката, на енергетиката, на транспорта и съобщенията, на земеделието и храните, на регионалното развитие и благоустройството и на труда и социалната политика.

По покана на премиера в заседанията могат да участват ръководители на редица институции - НАП, Агенция "Митници", Националния статистически институт, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите и др.

Междувременно в сряда депутатите се събраха за извънредно заседание на Народното събрание. Една от точките в дневния ред е обсъждане на ситуацията с увеличаването на цените. Парламентът не стигна до нея - заседанието бе прекратено заради липса на кворум.