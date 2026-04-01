Гюров прави кризисен щаб за обуздаване на цените

Премиерът и седем министри ще обсъждат възможните мерки с НАП, НСИ, митниците и куп комисии

01 Апр. 2026Обновена
Щабът ще се ръководи от премиера Андрей Гюров.
БГНЕС
Щабът ще се ръководи от премиера Андрей Гюров.

"Кризисен *щаб" ще помага на изпълнителната власт в трудната ситуация с поскъпването на горивата и останалите стоки и услуги заради войната в Близкия изток. Решението за новия формат бе взето* на заседанието на правителството в сряда. 

Щабът ще има широко поле на действие - от следене на данните за цените до участие в разработването и прилагането на мерки. Той ще бъде ръководен от премиера Андрей Гюров. В състава му са включени 7 министри - на финансите, на икономиката,  на енергетиката, на транспорта и съобщенията, на земеделието и храните, на регионалното развитие и благоустройството и на труда и социалната политика.

По покана на премиера в заседанията могат да участват ръководители на редица институции - НАП, Агенция "Митници", Националния статистически институт, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите и др. 

Междувременно в сряда депутатите се събраха за извънредно заседание на Народното събрание. Една от точките в дневния ред е обсъждане на ситуацията с увеличаването на цените. Парламентът не стигна до нея - заседанието бе прекратено заради липса на кворум.

 

Още новини по темата

НС се събира извънредно за цените и "Петрохан"
30 Март 2026

Александър Николов: Няма никакви превантивни мерки за горивата
22 Март 2026

Служебният кабинет обмисля компенсации за поскъпналите горива
10 Март 2026

След забраната за износ дизелът е поскъпнал с 10 ст.
12 Ноем. 2025

Парламентът спешно забрани износа на дизел
31 Окт. 2025

КЗК погна "Лукойл" след сигнала на Пеевски
13 Юни 2025

Спират далавера с горива за 250 млн. лв. годишно
25 Февр. 2025

Заподозрените за горивата в Ново село са пуснати под гаранция от по 25 000 лв.

14 Дек. 2024

Разкрита е схема за милиони с фиктивни горива за полигон Ново село
10 Дек. 2024

НС отмени забраната за съхраняване на горива зад граница
25 Яну. 2024

НСИ отчете отрицателна инфлация през септември
16 Окт. 2023

По-скъпи горива надуват инфлацията
15 Септ. 2023

Държавният резерв пусна странни мегапоръчки за горива

05 Апр. 2023

Кабинетът пак с фикс идея - ще компенсира горивата на търговци в селата
25 Март 2023

