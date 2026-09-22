Саудитска Арабия възстанови петролопровода „Изток-Запад“

Саудитска Арабия възстанови напълно експлоатацията на критично важния си петролопровод „Изток-Запад“ (известен като Petroline), възобновявайки преноса на суров петрол през вътрешността на страната. Този стратегически инфраструктурен обект свързва основните източни петролни полета в региона Абкайк и Персийския залив с пристанище Янбу на Червено море. Петролопроводът с дължина над 1200 километра и капацитет от близо 5 милиона барела на ден е от решаващо значение за Рияд, тъй като позволява на държавната компания Saudi Aramco да заобикаля както Ормузкия проток и Персийския залив, така и зоната около протока Баб ел-Мандеб, който е опасен заради йеменските хути.

Възобновяването на преноса идва след временно спиране и ограничаване на капацитета, наложено заради удари на хутите.

Анализатори отбелязват, че пълното пускане на съоръжението намалява геополитическото напрежение около морските търговски пътища в Близкия изток и гарантира стабилността на доставки за европейските и азиатските рафинерии. По трасето, което се състои от 2 паралелни линии, преминават между 4% и 5% от общите световни доставки на петрол - около 5 милиона барела суров петрол на ден. Всички помпени станции по трасето вече работят под засилена охрана и в нормален режим - по продължение на 1200-километровата линия са разположени 13 задвижващи помпени станции, които поддържат налягането.