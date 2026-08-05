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Йемен прати ракети по два саудитски танкера

05 Авг. 2026
Петролният танкер Daisy
Петролният танкер Daisy

Йеменските хути обявиха, че са нанесли удар с балистична ракета по саудитския петролен танкер Daisy в Аденския залив.
Военният говорител на хутите Яхя Сари съобщи за ракетното нападение като добави, че то е "принудило кораба да промени курса си и да се върне назад."

Нападението срещу танкера Daisy е обявено като втората операция срещу саудитски плавателен съд в рамките на деня. По-рано хутите обявиха, че са ударили с няколко балистични ракети и друг саудитски танкер — Wafaa, разположен в северната част на Червено море, близо до пристанищния град Янбу.

Действията на хутите са част от обявената от тях морска блокада срещу Саудитска Арабия, която те започнаха в отговор на твърденията им за саудитска блокада срещу Йемен.

Заради зачестилите заплахи и нападения редица саудитски супертанкери промениха маршрутите си, като избягват протока Баб ел-Мандеб и обикалят през Южна Африка (нос Добра надежда), добавяйки близо 25 дни към плаването си.

Към момента саудитските власти и операторът на танкерите не са излезли с официално потвърждение за щети по Daisy. 

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Ключови думи:

хути, Йемен, Саудитска Арабия

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