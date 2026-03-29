Йемен нанесе нов удар по Израел

Йеменските хути обявиха, че са извършили втора атака срещу Израел за по-малко от едно денонощие, предаде Ройтерс. При нападението са били използвани ракети и дронове, каза в телевизионно обръщение Яхия ас-Саари - военният говорител на проиранската йеменска групировка, която контролира столицата Сана и други части от страната. Той обеща още атаки през следващите дни.

Израел потвърди за изстреляна ракета и за прихванат дрон, насочен към южния израелски град Ейлат. Няма данни за разрушения и пострадали.

В събота сутрин хутите обявиха, че са изстреляли залп от ракети срещу Израел за първи път от началото на войната срещу Иран преди един месец. Включването на йеменската групировка в конфликта засилва допълнително напрежението в Близък изток, отбелязва Ройтерс. Агенцията изтъква способността на хутите да поразяват цели далеч отвъд Йемен и да нарушават международното корабоплаване около Арабския полуостров и в Червено море - нещо, което вече направиха в подкрепа на палестинците в ивицата Газа по време на войната, предизвикана от нападението на ислямисткото движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

„Хутите капитулираха, те заявиха, че вече не искат да се бият и няма да стрелят по корабите“ - това заяви американският президент Доналд Тръмп. САЩ ще прекратят ударите срещу хутите в началото на май миналата година.