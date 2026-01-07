Саудитска Арабия изгони Емирствата от Йемен

В зелено е отбелязана територията, която сега се контролира от подкрепяното от С.Арабия правителство, а в кафяво - територията на хутите.

Подкрепяните от Саудитска Арабия сили на Президентския ръководен съвет (PLC) на Йемен бързо възвърнаха позициите си, след като Южният преходен съвет (STC), подкрепян от Обединените арабски емирства, бе постигнал значителни успехи. Съобщава се, че подкрепяните от Саудитска Арабия сили вече контролират всички региони на страната, които не са под властта на хутите.

Ситуацията в Южен Йемен се промени драматично през последните седмици, прераствайки в открит конфликт между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства - доскорошни съюзници в анти-хутската коалиция.

В началото на декември 2025 г. Южният преходен съвет (STC) започна мащабна военна операция, наречена „Обещаващо бъдеще“. Сепаратистите успяха бързо да превземат ключови източни провинции, включително богатата на петрол Хадрамаут и граничещата с Оман провинция Ал-Махра. Тези територии съставляват близо половината от сушата на Йемен.

Саудитският отговор бе операцията „Възстановяване на лагерите“. Саудитска Арабия реагира остро на този опит за фактическо отделяне на Южен Йемен. На 2 януари 2026 г. сили, лоялни на международно признатото правителство (PLC), подкрепени от саудитската авиация, започнаха контраофанзива.

В рамките на броени дни саудитските сили и техните йеменски съюзници (предимно силите „Национален щит“) си върнаха контрола над градовете Сейюн и Мукала.

На 3 януари 2026 г. Обединените арабски емирства обявиха, че изтеглят останалите си сили от Йемен след директен саудитски удар по конвой с оръжие, предназначен за STC.

Председателят на Президентския съвет Рашад ал-Алими официално отстрани лидера на сепаратистите Айдарус ал-Зубайди от управлението и го предаде на главния прокурор по обвинения в „държавна измяна“.

Саудитска Арабия постави ултиматум на лидерите на STC да се явят на преговори в Рияд. Междувременно бяха нанесени нови въздушни удари срещу позиции на сепаратистите в провинция Ад-Дали и около Аден.

Макар PLC да твърди, че е обединил командването над всички сили, STC все още поддържа присъствие в Аден, което създава риск от кървави градски боеве.

Така в момента Северен Йемен, вкл. Сана, се контролира от движението на хутите (Ансар Аллах), а Южен и Източен Йемен са под номиналния контрол на PLC (Саудитска Арабия), след като офанзивата на STC беше неутрализирана чрез военна сила и дипломатически натиск върху ОАЕ.

Веднага след новината за саудитските въздушни удари срещу позиции на STC и обвиненията в държавна измяна, цените на петрола тип Brent се повишиха с 3.5% – 4% в рамките на 24 часа. Застрахователните премии за танкери, преминаващи през Аденския залив, се увеличиха значително (т.нар. War Risk Surcharges).