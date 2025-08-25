Израелски ракети поразиха цели в йеменската столица Сана

Израелски удари поразиха йеменската столица Сана, съобщи телевизията на хутите Ал Масира днес - два дни след като йеменската групировка изстреля ракета към Израел, предадоха Ройтерс и БТА.

Жители на Сана казват, че ударите са били насочени към райони в близост до президентския дворец, ракетни бази, петролни инсталации и електроцентрали.

В петък хутите заявиха, че са изстреляли балистична ракета към Израел. Служител на израелските военновъздушни сили заяви, че ракетата най-вероятно е носила касетъчни боеприпаси, предназначени да бъдат взривени при удар. „Това е първият път, когато такъв вид ракета е изстреляна от Йемен“, каза служителят.

Израелските сили за отбрана потвърдиха ударите в изявление, цитирано от Франс прес.

„Израелската армия удари военна инфраструктура на терористичния режим на хусите в района на Сана, включително военен обект, разположен в президентския дворец, електроцентралите Асар и Хизаз, както и склад за гориво, всички използвани за военните дейности на терористичния режим на хусите“, се казва в изявлението на израелската армия.

Откакто започна войната на Израел в Газа срещу палестинската военизирана групировка „Хамас“ през октомври 2023 г., милициите на хутите, съюзници на Иран, предприемат атаки на кораби в Червено море, които определят като акт на солидарност с палестинците.

Хутите също така често изстрелват ракети към Израел, повечето от които биват прехванати от израелската противоракетна отбрана. В отговор, Израел удря по контролираните от хутите райони, включително ключовото пристанище Ходейда.