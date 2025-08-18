Протестите в Израел се разрастват

Поредният масов протест срещу плановете за окупация на Газа и с искане за връщане на 50-те заложници, държани в Газа от почти две години, блокира пътища в Израел, попречи на движението на влаковете в страната и затвори много предприятия в Йерусалим и Тел Авив. Демонстрантите раздаваха жълти ленти като символ на солидарност с заложниците.

Протестите в неделя започнаха в 6:29 сутринта – точно в момента, когато на 7 октомври 2023 г. започна атаката на ХАМАС – с акции на кръстовища и транспортни възли в цялата страна.

Акциите са организирани от „Съвета на октомври“ и Форума на семействата на заложниците и безследно изчезналите, в който влизат роднини на отвлечените и загиналите след атаката на ХАМАС. Форумът съобщи, че в неделя около един милион души могат да преминат през „Площада на заложниците“ в Тел Авив.

Около 16:15 в централната част на Израел и Йерусалим, включително на Площада на заложниците, прозвучаха сирени за ракетна тревога. Демонстрантите легнаха на земята, докато не прозвуча сигнал за отмяна – от Йемен беше изстреляна ракета, която успяха да свалят.

Към 17 часа стана ясно, че са арестувани 38 протестиращи в цялата страна, пише Ynet. Полицията беше принудена да използва брониран специален автомобил, за да разпръсне протестиращите. На още едно шосе демонстрантите запалиха гуми, което доведе до нови арести. Полицията заяви: „Свободата на протест не означава свобода да блокираш основни магистрали или да излагаш на опасност обществената безопасност“.

В Тел Авив, на площада на заложниците, огромен флаг на Израел с изображения на затворници стана център на акцията. На митингите говориха бивши заложници, семейства на задържани и роднини на загиналите. Сред тези, които дойдоха на площада, беше израелската актриса Гал Гадот, която се срещна и прегърна Лишай Миран-Лави, съпругата на пленника Омри Миран.

Семействата на заложниците подчертаха, че стачката е само началото. Те вече се подготвят за създаването на протестен лагер по границата с Газа, за да продължат да настояват за освобождаването на затворниците. "Днес цялата страна натисна аварийната спирачка", заяви Анат Ангрест, чийто син, войникът Матан, беше заловен на 7 октомври.

Премиерът Бенямин Нетаняху разкритикува протестиращите: "Тези, които днес призовават за край на войната, без да постигнат поражение на ХАМАС, не само затягат позицията му и отлагат завръщането на нашите заложници, но и осигуряват повторение на ужасите от октомври и ни водят към безкрайна война".

Нетаняху подчерта, че условието за края на войната остава запазването на израелския контрол над сигурността в Газа: "ХАМАС се отказва от тези условия. Ние настояваме не само за неговото разоръжаване, но и за постепенна демилитаризация на Газа, както и за постоянни действия срещу всякакви опити на терористични групи отново да се въоръжат или организират", каза той.

Според него ХАМАС постига обратното: "Той иска пълното изтегляне на Израел от Ивицата Газа — и от север, и от юг, през коридора Филаделфия, който предотвратява контрабандата, и от охранителния периметър, който защитава нашите общности. Това ще им позволи да се прегрупират, да се въоръжат отново и да ни нападнат, заплашвайки Нир Оз, Кисуфим и Сдерот".