Четирима журналисти загинаха при удар на израелската армия в Газа

Най-малко 15 души, включително четирима журналисти, работещи за международни медии, са загинали при удар на израелската армия в южната част на Ивицата Газа.

Агенция Reuters съобщи, че сред загиналите е нейният оператор Хусам ал-Масри. Агенция Associated Press потвърди, че е загинала и нейната външна сътрудничка Марьям Дагга. От AP заявиха, че са „шокирани и натъжени“ от смъртта на 33-годишната журналистка.

Сред загиналите са и работилият за Al Jazeera Мухаммад Саламе, както и фотографът Муатх Абу Таха. Американският телевизионен канал NBC уточни, че Таха не е работил за тях, въпреки първоначалните съобщения.

Общо, според данни на службата за гражданска защита в Газа, контролирана от ХАМАС, са загинали най-малко 15 души, включително един неин служител, съобщава AFP.

По информация на службата за гражданска защита, някои хора са загинали при първия удар, а други – при втория, който е бил нанесен, след като спасителни екипи вече са пристигнали на мястото.

Израелската армия потвърди, че в понеделник е извършила удар в района на болницата Насер в Хан Юнис, в южната част на Ивицата Газа.

В изявление на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) се казва: „ЦАХАЛ съжалява за всяка вреда, причинена на невинни хора, и не разглежда журналистите като цели. ЦАХАЛ предприема мерки за минимизиране на щетите върху невинни хора, доколкото е възможно, като същевременно гарантира безопасността на своите войници.“

На видеозапис от мястото на събитието лекар пред главния вход на болницата в южна Газа показва на журналисти окървавени дрехи след първия удар. В този момент се чува взрив – хората панически бягат да се скрият, прозорци се пръскат. Един от ранените се опитва да се довлече до безопасно място.

На други кадри се вижда дим, издигащ се от горния етаж на болницата, където има видими разрушения. Навън хората бягат и крещят в паника, чуват се сирени на линейки.

Атаката се случва две седмици след като шестима журналисти, включително четирима служители на Al Jazeera, загинаха при целенасочен удар на Израел в близост до болницата „Ал-Шифа“ в град Газа.

Тогава ЦАХАЛ заяви, че целта на удара е бил Анас аш-Шариф, известен репортер на Al Jazeera, като твърди, че той „е ръководил терористична клетка на ХАМАС“.

Комитетът за защита на журналистите (CPJ), водеща организация в защита на свободата на медиите, заяви, че Израел не е предоставил убедителни доказателства в подкрепа на тези обвинения.

Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека осъди атаката, наричайки я грубо нарушение на международното право. На пресконференция в Белия дом президентът Тръмп заяви, че е недоволен от удара на Израел по болницата в Газа.

„Израел дълбоко съжалява за трагичния инцидент, който се случи днес в болницата „Насер“ в Газа“, каза израелският премиер Нетаняху.

„Израел цени работата на журналистите, медицинския персонал и всички цивилни граждани“, добави той.