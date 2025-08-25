Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Четирима журналисти загинаха при удар на израелската армия в Газа

Нетаняху изрази съжаление

25 Авг. 2025Обновена
Хусам ал-Масри бе оператор на "Ройтерс"
EPA/BGNES
Хусам ал-Масри бе оператор на "Ройтерс"

Най-малко 15 души, включително четирима журналисти, работещи за международни медии, са загинали при удар на израелската армия в южната част на Ивицата Газа.

Агенция Reuters съобщи, че сред загиналите е нейният оператор Хусам ал-Масри. Агенция Associated Press потвърди, че е загинала и нейната външна сътрудничка Марьям Дагга. От AP заявиха, че са „шокирани и натъжени“ от смъртта на 33-годишната журналистка.

Сред загиналите са и работилият за Al Jazeera Мухаммад Саламе, както и фотографът Муатх Абу Таха. Американският телевизионен канал NBC уточни, че Таха не е работил за тях, въпреки първоначалните съобщения.

Общо, според данни на службата за гражданска защита в Газа, контролирана от ХАМАС, са загинали най-малко 15 души, включително един неин служител, съобщава AFP.

По информация на службата за гражданска защита, някои хора са загинали при първия удар, а други – при втория, който е бил нанесен, след като спасителни екипи вече са пристигнали на мястото.

Израелската армия потвърди, че в понеделник е извършила удар в района на болницата Насер в Хан Юнис, в южната част на Ивицата Газа.

В изявление на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) се казва: „ЦАХАЛ съжалява за всяка вреда, причинена на невинни хора, и не разглежда журналистите като цели. ЦАХАЛ предприема мерки за минимизиране на щетите върху невинни хора, доколкото е възможно, като същевременно гарантира безопасността на своите войници.“

На видеозапис от мястото на събитието лекар пред главния вход на болницата в южна Газа показва на журналисти окървавени дрехи след първия удар. В този момент се чува взрив – хората панически бягат да се скрият, прозорци се пръскат. Един от ранените се опитва да се довлече до безопасно място.

На други кадри се вижда дим, издигащ се от горния етаж на болницата, където има видими разрушения. Навън хората бягат и крещят в паника, чуват се сирени на линейки.

Атаката се случва две седмици след като шестима журналисти, включително четирима служители на Al Jazeera, загинаха при целенасочен удар на Израел в близост до болницата „Ал-Шифа“ в град Газа.

Тогава ЦАХАЛ заяви, че целта на удара е бил Анас аш-Шариф, известен репортер на Al Jazeera, като твърди, че той „е ръководил терористична клетка на ХАМАС“.

Комитетът за защита на журналистите (CPJ), водеща организация в защита на свободата на медиите, заяви, че Израел не е предоставил убедителни доказателства в подкрепа на тези обвинения.

Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека осъди атаката, наричайки я грубо нарушение на международното право. На пресконференция в Белия дом президентът Тръмп заяви, че е недоволен от удара на Израел по болницата в Газа.

„Израел дълбоко съжалява за трагичния инцидент, който се случи днес в болницата „Насер“ в Газа“, каза израелският премиер Нетаняху.

„Израел цени работата на журналистите, медицинския персонал и всички цивилни граждани“, добави той.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Израел, Ивицата Газа

Още новини по темата

Израелски ракети поразиха цели в йеменската столица Сана
25 Авг. 2025

ООН обяви първия глад в Близкия изток - в Газа
22 Авг. 2025

Израелската армия влиза в град Газа
21 Авг. 2025

Протестите в Израел се разрастват
18 Авг. 2025

Израел реши да окупира милионния град Газа
08 Авг. 2025

550 бивши висши служители на израелските спецслужби изпратиха писмо до Тръмп
04 Авг. 2025

Израел разреши доставки по въздух на храна в Газа
27 Юли 2025

Израел изиска от палестинците да напуснат централна Газа
20 Юли 2025

Сирия и Израел са договорили прекратяване на огъня
19 Юли 2025

Израел нанесе удари в Дамаск
16 Юли 2025

Израел е успял да рани и иранския президент с ракетен удар
13 Юли 2025

Германия планира киберкупол, подобен на израелския
29 Юни 2025

Войната в Газа може да спре до 2 седмици
27 Юни 2025

Иран отвърна на атаката с 30 балистични ракети по Израел
22 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар