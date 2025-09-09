Израел атакува ръководството на "Хамас" в Доха

Около 10 мощни взрива са избухнали в Доха – столицата на Катар, след авиационен удар на израелската армия, насочен срещу щаб-квартирата на палестинската групировка "Хамас". Атаката е била насочена най-вече срещу лидера на организацията Халил ал-Хая. Сградата на "Хамас" се намира близо до китайското посолство и университета на Катар.

Няколко души са загинали при ударите. Взетите на прицел членове на висшето ръководство на "Хамас" са оцелели при атаката, твърди Сухаил ал Хинди, представител на политбюрото, пред катарската телевизия "Ал Джазира".

Операцията е била разрешена лично от американския президент Доналд Тръмп, твърди израелският "Канал 9". От Белия дом лаконично коментираха, че Вашингтон е бил уведомен предварително за атаката. От офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху обявиха, че това е независима операция на страната му. "Израел я инициира, Израел я проведе и Израел поема пълна отговорност за нея", се казва в изявление на офиса на премиера.

Самият Нетаняху коментира, че лидерите на "Хамас" няма да бъдат в безопасност никъде. "Дните, в които терористичните лидери можеха да се ползват с имунитет навсякъде, са отминали", заяви той на събитие в американското посолство в Йерусалим.

Тази вечер Белият дом съобщи, че Тръмп е много разтревожен, че на Израел му се е наложило да нанесе удар по Катар, и обещава, че подобно нещо повече няма да се повтори.

В САЩ за първи път коментираха днешния удар по Доха. Прессекретарят на Белия дом заяви, че външнополитическият съветник на Тръмп Стив Уиткоф е уведомил катарците предварително за предстоящия удар и по този начин е потвърдила предположенията, че атаката е била извършена с одобрението на САЩ.

Според думите на Каролайн Левит, Тръмп е силно разтревожен от мястото на удара: „Президентът разговаря с емира и министър-председателя на Катар, благодари им за подкрепата и приятелството с нашата страна. Той ги увери, че подобно повече няма да се повтори на тяхна територия.“

Доха реагира с негодувание. "Държавата Катар остро осъжда страхливото израелско нападение, насочено срещу жилищни сгради, в които живеят няколко членове на Политическото бюро на Хамас в столицата на Катар, Доха", написа говорителят на външното министерство на Катар Маджед ал-Ансари в публикация в X. Катар е важен съюзник на САЩ в Близкия изток. В същото време той вече повече от 10 години предоставя убежище на политическото ръководство на "Хамас" и заедно с Вашингтон изпълнява посредническа роля в опитите за мирно уреждане на войната в Газа.

Атаката

Израелската армия и агенцията за сигурност Шин Бет потвърдиха, че целта е била ръководството на Хамас. "Членовете на ръководството, които бяха поразени, водеха действията на организацията в продължение на години и са пряко отговорни за извършването на клането от 7 октомври и воденето на войната срещу Държавата Израел", казва се в изявлението. В него не се споменава изрично за Катар. Военните заявяват, че са предприели мерки да намалят вредата за цивилни от удара, включително чрез използването на високоточни боеприпаси и разузнавателни данни.

Според "Ал Джазира" обект на атаката е била преговорната делегация на "Хамас", докато е обсъждала предложението на Тръмп за прекратяване на огъня в Газа. Медията се позовава на източник от палестинската групировка.

Times of Israel пише, че в щаб-квартирата на "Хамас" освен лидерът на ХАМАС в Газа Халил ал-Хая е бил и Захер Джабарин — ръководителят на организацията на Западния бряг, заедно с няколко други високопоставени членове на "Хамас".

Реакции

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди ударите на Израел срещу Катар, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. "Току-що научихме за израелските атаки в Катар, страна, която играе много положителна роля за постигането на примирие и освобождаването на всички заложници. Осъждам това грубо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Катар", каза Гутериш на пресконференция.

Френският президент Еманюел Макрон написа в социалната мрежа Х, че ударите на Израел са "неприемливи, независимо от мотивите зад тях".

Турция, Сирия и Иран се солидаризираха с Катар.

According to Israeli officials who spoke to Axios, the explosions in the Qatari capital of Doha are assassination attempts against senior officials with Hamas. pic.twitter.com/E0vIYuj2lF — OSINTdefender (@sentdefender) 9 септември 2025 г.