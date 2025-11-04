Катар заплаши да спре газовите доставки за ЕС

Катар предупреди, че ще пренасочи своите доставки на втечнен природен газ (ВПГ) към пазари извън ЕС - заради нова директива на ЕС. Държавният министър по енергетиката и главен изпълнителен директор на QatarEnergy Саад Шерида Ал Кааби потвърди снощи заплахата, след като на 22 октомври Катар и САЩ изпратиха писма до държавните ръководители на ЕС с критики срещу новите европравила.

Катар е един от най-големите износители на ВПГ в света и има ключова роля в енергийната диверсификация на Европа. За първото тримесечие на 2025 г. Катар е бил третият по големина доставчик на ВПГ за ЕС, осигурявайки на страните членки 10-14% от общия внос на втечнен газ.

Директивата на раздора

Проблемите идват от Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) - Директивата за комплексна проверка на корпоративната устойчивост която налага строги изисквания за цялата верига на доставки на големите компании, опериращи в ЕС, относно правата на човека и околната среда. Със CSDDD ЕС регламентира и правото си да налага огромни глоби - до 5% от общия световен оборот, на компания, ако установи, че тя нарушава човешките права или има негативно въздействие върху околната среда.

Това е "екзистенциална заплаха" за бизнеса на QatarEnergy. Ако губя 5% от доходите си, в случай че отида в Европа, просто няма да отида в Европа. Не блъфирам", категоричен е Ал Кааби. Според него европейското законодателство противоречи на законите на Катар и на международни договори като Парижкото споразумение за климата, което дава право на всяка държава сама да определя своите климатични цели.

Заплахата на Катар звучи още по-тревожно, защото на същата позиция са САЩ. Още на 22 октомври двете енергийни сили изпратиха общо писмо до лидерите на ЕС, в което настояват за преразглеждане на CSDDD, тъй като директивата представлява "екзистенциална заплаха" за способността на американските, катарските и други глобални производители да поддържат и разширяват ВПГ износа си за Европа.

В отговор на писмото Европейската комисия обяви, че се работи по политическо уреждане на ситуацията и евентуално смекчаване на част от регулациите.

Новото напомняне от Катар обаче означава, че засега "политическото уреждане" буксува.

Още през пролетта френският президент Еманюел Макрон предложи отмяна на директивата - защото прекомерната отчетност и рестрикции усложняват живота на бизнеса. Подобна гледна точка бе застъпвана и от германския канцлер Фридрих Мерц.