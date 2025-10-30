МФ се изложи гръмовно с пиар поръчка за еврото

Докато противниците на еврото от години се опитват да демонизират еврото с лъжи, манипулации и "пърформанси", държавата стартира фатално късно разяснителната кампания, която освен закъсняла е и доста вяла и неубедителна.

Изпълнителната власт явно работи под девиза "Нито ден без скандал". Поредното безобразие е обществена поръчка на Министерството на финансите - за част от информационната кампания за въвеждане на еврото.

Става дума за избор на фирма/агенция, която да просвещава чрез социалните мрежи българите за еврозоната и ползите от членството ни в нея. Дейностите по информирането не само са безнадеждно закъснели - остават само 60 дни до идването на еврото, но и ще бъдат възложени по порочен начин. За това алармират четири големи сдружения на компаниите, занимаващи се с пиар и реклама, възмутени от процедурата.

Оказва се, че на 21 октомври МФ е обявило обществена поръчка за разпространение на образователни материали за еврото във Facebook, X, Instagram, YouTube и др. подобни канали. Прогнозната стойност е 1.4 млн. лв. без ДДС. Срокът за кандидатстване е абсурдно къс - 10 дни. При това министерство е решило, вместо прозрачно състезание на оферти, да направи пряко договаряне на избор на изпълнител. И е поканило за преговори само пет фирми - селектирани по незнайни критерии: "Диджитал Ай Ди" АД, "Диджитейл" ООД, "Ай Ти Дизайн 2020" ЕООД, "Дир.БГ" АД и "Агенция Вила" ЕООД.

Въпросните компании не са сред водещите комуникационни агенции в страната и не разполагат с опит в реализирането на кампании от обществен интерес, което поставя под съмнение тяхната професионална квалификация, а в същото време са пренебрегнати признати дружества от бранша, твърдят в общо гневно писмо Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), сдружението "Интерактив Адвъртайзинг Бюро България" и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Остро

Известният специалист по пиар и реклама Lubomir Alamanov също коментира скандалната поръчка: "От години говорим, че трябва активна кампания за повишаване информираността по въвеждане на еврото, че социалните мрежи са превърнати в оръжие за комуникационна война, че политиците много се бавят и безхаберно отлагат кампаниите".

"Само два месеца преди въвеждането на еврото Министерство на финансите се натутка и обяви поръчка за комуникации в социалните мрежи. И тъй като закъснението е очевидно, преминава се към директно договаряне само с няколко компании. Разбираемо е, че целият комуникационен сектор се възмути. Това е подигравка с нашия труд, с нашата работа, с хората, които заслужават добра и навременна комуникация", написа Аламанов в профила си във "Фейсбук".

Съмнения

В писмо до финансовия министър Теменужка Петкова сдруженията от сектора настояват да бъде проведена открита и прозрачна процедура. И подчертават, че докато противниците на еврото разпространяват фалшиви новини, манипулации и лъжи, Министерството на финансите е стартирало кампанията с огромно закъснение - въпреки многократните предупреждения и проведените срещи с представители на бранша. "Това поражда съмнения, че забавянето може да е било използвано като аргумент за прилагане на процедура по пряко договаряне, което стеснява кръга от потенциални участници", се казва в позицията.

Три години по-рано

Забавянето на информационната кампания за въвеждането на еврото в България е предпоставка за криза, предупреждава още преди три години в свое становище Центърът за анализ и кризисни комуникации, като препоръчва "да бъде поискана подкрепа от всички комуникационни организации и общности, да се привлекат експерти и лидери на мнение, които да противодействат на разпространяваните фалшиви новини."