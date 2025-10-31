МОСВ спря скандално застрояване над Алепу

Изстрадалата местност Алепу спечели една точка пред Бетономорие, след като след силен обществен натиск екоминистерството върна плановете за застрояване върху незаконно изсечена гора за нова оценка на въздействието върху околната среда. Случаят е особено скандален и предизвиква брожения от доста време насам, а сега е сред многото поводи няколко партии в Бургас да поискат оставката на директора на регионалната екоинспекция Павел Маринов. По традиция бургаската екоинспекция гледа да си затваря очите, когато се съсипва защитена природа в името на бетона.

Миналата година фирма "Алепу" ЕООД (прекръстена в момента на "Аркутино френдс") изсече до голо 30 декара 50-годишна дъбова гора в "Натура 2000" на метри от прословутия хотел - подпорна стена, който стана емблема на безобразията по морето. Това стана при куп нарушения на закони, евродирективи, ограниченията в местността, която е в защитената зона към резерват Ропотамо и при пълна забрана да се секат дървета там, показа разследване на "Биволъ". Нарушенията бяха потвърдени, но РИОСВ-Бургас се споразумя с пълномощниците на фирмата и глобата бе смешна - 3500 лв., въпреки че само дървеният материал се оценява на поне 200 000 лв.

Пълномощник на инвеститора е общинският съветник Димитър Сотиров от ГЕРБ, член на Комисията по околна среда в Бургас, съобщи тогава Даниела Божинова от "Зелено движение". Тази година случаят получи още по-скандално продължение. През август фирмата-обезлесител получи зелена светлина от същата екоинспекция, за да строи голям курортен комплекс на разчистения терен. Мотивът - там вече няма гора ("теренът е антропогенно повлиян") и няма нужда да се прави екологична оценка на курортния комплекс.

"Зелено движение" изпрати жалба до министъра на околната среда Манол Генов и вчера той е върнал решението за нова преценка. Основните аргументи за това са, че в документацията по преписката има противоречива информация и не е изяснена фактологията относно вероятните въздействия от изменението върху двете защитени зони.

Междувременно тези дни три партии поискаха оставката на шефа на екоинспекцията Павел Маринов - "Средна европейска класа", "Зелено движение" и "Единение". Имаме информация за липса на контрол, за бездействие по сигнали, за прикриване на проблеми. Това е недопустимо за институция, чиято мисия е да защитава природата и здравето на хората, каза Николай Кючуков от "Единение". Сред основните сигнали са за качеството на въздуха в Бургас и липса на реални проверки, превишаване на правомощия и самоволно тълкуване на закона, неглижиране на ключови процеси в работата на инспекцията, неизпълнение на заповеди и указания от Министерството на околната среда и водите.

По традиция РИОСВ е замесена и в скандал с апетитния договор за разходките с лодки по Ропотамо. Тази година Павел Маринов е сключил договор с фирма, която използва лодки с двигатели с вътрешно горене - нещо категорично забранено в резерват "Ропотамо" и при изискване на конкурса лодките да са с електрически двигатели. В Министерството на околната среда и водите постъпват сигнали и за влизане на строителна техника и подравняване на терени в резервата. Въпреки указанията на министерството, проверки от РИОСВ – Бургас не са извършени, което според организациите е поредно доказателство за умишлено бездействие, твърди още Кючуков.