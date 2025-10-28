Анкета за еврото разкри стряскаща неграмотност сред българите

Значителна част от българите са станали жертви на мощната хибридна война, която се води от години срещу присъединяването на страната ни към еврозоната. Пораженията от черната пропаганда, основана на полуистини и откровени лъжи, са толкова тежки, че всеки четвърти гражданин/селянин е убеден, че на 1 януари 2026-а, като заменим левовете с евро, заплатите и пенсиите ще паднат наполовина.

Това разкрива национално проучване на агенция JTN, което показва какви са нагласите на хората във връзка с въвеждането на единната валута. Именно по-необразованите българи са най-враждебно настроени срещу промяната.

Като цяло обществото остава разделено – около 40% подкрепят въвеждането на еврото, също толкова са против. В същото време повечето хора оценяват практическите ползи – по-лесни пътувания, по-прозрачни цени, по-сигурни спестявания и т.н. А ето и "плодовете" от пропагандните тези, насаждани упорито от партии като "Възраждане": близо две трети смятат, че левът е важна част от националната идентичност (а левът от много време не е независима валута, като през 1997 г. бе вързан за марката, после за еврото).

Основното притеснение, което е силно насърчено пак от кресливата пропаганда, е, че еврото е виновно за вдигането на цените (ако погледнем данните на Евростат - в ЕС инфлацията е най-висока в страни като Унгария, Полша, Румъния, които скоро няма да въдеждат еврото). Проучването показва, че:

82% от анкетираните смятат, че търговците неоснователно повишават цените;

78% се притесняват от инфлацията като цяло;

74% се опасяват, че цените масово ще бъдат „закръгляни нагоре“.

В същото време българите приемат валутната промяна доста рационално, без паника - очакват да има известни трудности, но са убедени, че ще се приспособят. Повечето смятат, че ще им трябват до три месеца, за да свикнат с новите цени в евро. Над от две трети от анкетираните посочват, че вече планират бюджета си по-внимателно, гледат да пазаруват стоки на промоция и избягват "луксозните". 12% пък казват, че ще "оптимизират" разходите си, като се откажат от "екстри" като цигари, сладкиши и напитки.

"Българите се готвят за промяната с реалистични очаквания, а не с усещане за криза. Вярват, че преходът ще бъде труден, но преодолим, стига комуникацията от страна на бизнеса и институциите да е честна и прозрачна, заключават авторите на проучването.