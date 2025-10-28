Медия без
Анкета за еврото разкри стряскаща неграмотност сред българите

Всеки четвърти смята, че заради новата валута заплатите и пенсиите ще паднат наполовина

Днес, 19:24

Значителна част от българите са станали жертви на мощната хибридна война, която се води от години срещу присъединяването на страната ни към еврозоната. Пораженията от черната пропаганда, основана на полуистини и откровени лъжи, са толкова тежки, че всеки четвърти гражданин/селянин е убеден, че на 1 януари 2026-а, като заменим левовете с евро, заплатите и пенсиите ще паднат наполовина.

Това разкрива национално проучване на агенция JTN, което показва какви са нагласите на хората във връзка с въвеждането на единната валута. Именно по-необразованите българи са най-враждебно настроени срещу промяната. 

Като цяло обществото остава разделено  – около 40% подкрепят въвеждането на еврото, също толкова са против. В същото време повечето хора оценяват практическите ползи – по-лесни пътувания, по-прозрачни цени, по-сигурни спестявания и т.н.  А ето и "плодовете" от пропагандните тези, насаждани упорито от партии като "Възраждане": близо две трети смятат, че левът е важна част от националната идентичност (а левът от много време не е независима валута, като през 1997 г. бе вързан за марката, после за еврото). 

Основното притеснение, което е силно насърчено пак от кресливата пропаганда, е, че еврото е виновно за вдигането на цените (ако погледнем данните на Евростат - в ЕС инфлацията е най-висока в страни като Унгария, Полша, Румъния, които скоро няма да въдеждат еврото). Проучването показва, че:

82% от анкетираните смятат, че търговците неоснователно повишават цените;

78% се притесняват от инфлацията като цяло;

74% се опасяват, че цените масово ще бъдат „закръгляни нагоре“. 

В същото време българите приемат валутната промяна доста рационално, без паника - очакват да има известни трудности, но са убедени, че ще се приспособят. Повечето смятат, че ще им трябват до три месеца, за да свикнат с новите цени в евро. Над от две трети от анкетираните посочват, че вече планират бюджета си по-внимателно, гледат да пазаруват стоки на промоция и избягват "луксозните". 12% пък казват, че ще "оптимизират" разходите си, като се откажат от "екстри" като цигари, сладкиши и напитки.  

"Българите се готвят за промяната с реалистични очаквания, а не с усещане за криза. Вярват, че преходът ще бъде труден, но преодолим, стига комуникацията от страна на бизнеса и институциите да е честна и прозрачна, заключават авторите на проучването. 

