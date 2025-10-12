16 души загинаха при експлозия в завод за взривни вещества в САЩ

ЕПА/БГНЕС "Молете се за семействата от AES", пише на място близо до завода.

Разследващите са загубили надежда да намерят оцелели сред изчезналите след катастрофалната експлозия в завод за взривни вещества в американския щат Тенеси, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА .

От 19-те души, които бяха обявени за изчезнали веднага след експлозията в петък сутринта, трима бяха открити по-късно на друго място и не са били на територията на завода по време на взрива. Следователите сега смятат, че всички 16 души, които са били на мястото при експлозията, са загинали. Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис съобщи пред репортери снощи, че семействата им са били уведомени.

Извършват се ДНК тестове за идентифициране на човешки останки, въпреки че властите заявиха, че силата на взрива и обхватът на разпръснатите отломки ще затруднят идентифицирането.

Не е ясно какво е причинило инцидента и разследването се очаква да отнеме няколко дни.

Компанията "Акюрат Енерджетик" (Accurate Energetic) произвежда редица взривни продукти, включително за военни цели.