Тръмп пак е разочарован от Путин

САЩ разглеждат всички възможни санкции за Русия, каза финансовият министър Бесънт

02 Септ. 2025Обновена
Тръмп наскоро показа снимка от посрещането на Путин в Аляска.
EPA/BGNES
Много съм разочарован от Путин. Ще направим нещо, за да помогнем на хората да продължат да живеят“, заяви американският президент Доналд Тръмп тази вечер в телефонно интервю за радио водещия Скот Дженингс . „Мога да го кажа така. Но ние ще направим нещо, за да помогнем на хората да продължат да живеят. Това не е помощ за Украйна, а  помощ за хората, за да могат да живеят. Седем хиляди души умират всяка седмица – предимно войници. Но седем хиляди? Така че, ако мога да помогна това да спре, мисля, че съм длъжен да го направя“, каза той.

По-рано днес министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви в интервю за Fox News, че САЩ разглеждат всички възможни варианти за санкции срещу Русия.

Той подчерта, че след срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска и последвалия телефонен разговор, както и след посещението на европейските лидери и Зеленски в Белия дом, Путин — противно на очакванията — е засилил бомбардировките.

„Мисля, че всички опции са на масата. Президентът Путин, от историческата среща в Анкоридж, от телефонния разговор, когато европейските лидери и президентът Зеленски бяха в Белия дом следващата седмица, действаше в пълно противоречие с това, което даде да се разбере, че възнамерява да прави. Всъщност, по отвратителен, отвратителен начин, той засили кампанията от бомбардировки“, заяви министърът.

Президентът Доналд Тръмп тогава даде срок на Русия да седне на масата на преговорите и да прекрати бомбардировките, който изтича днес.  Тази вечер Тръмп заяви, че щаб-квартирата на Космическото командване на САЩ ще бъде преместена в Хънтсвил, щата Алабама, и ще се нарича „Град на ракетите“. Всъщност, Хънтсвил, Алабама, винаги е бил свързан с космическата програма на САЩ и отдавна е известен като “Ракетния град”. През 1950 г. екип от немски учени, ръководен от Вернер фон Браун, е преместен в Хънтсвил като част от операция "Кламер". В Хънтсвил се намира Центърът за космически полети "Маршал", който е основният център на НАСА за разработване на ракетни двигателни системи. Именно тук са проектирани и тествани ракетите-носители "Сатурн", които изпращат американските астронавти до Луната по време на програмата "Аполо”. В града се намира и най-големият космически музей в света. 

Президентът на САЩ потвърди, че е разговарял с Путин миналата седмица, но отказа да разкрие подробности: „Научих някои неща, които ще бъдат много интересни. В близките дни ще разберете всичко.“ На въпрос за евентуална среща между Путин и Зеленски, Тръмп отговори: „Ако такава не се състои — ще има последствия.“

Но отново избегна конкретика: „Ще видим какво ще направят и какво ще се случи. Следя много внимателно ситуацията.“

Днес Владимир Путин се похвали в разговор със словашкия премиер Роберт Фицо в Пекин, че води много конструктивен диалог с американското правителство. 

 

