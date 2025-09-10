Нападението на Израел срещу Катар разгневило съветниците на Тръмп

EPA/BGNES Катар опроверга говорителката на Белия дом Карълайн Ливит, че е бил предвателно уведомен за атаката в Доха

Новината за нападението на Израел срещу Катар „шокира Белия дом и разгневи някои от главните съветници на Тръмп“, тъй като „САЩ очакваха отговора на "Хамас" на новото предложение на президента Тръмп за мир в Газа“, се посочва в публикация Axios. Вчера следобед Израел бомбардира щабквартирата на политическото ръководство на "Хамас" в Доха с 10 високоточни ракети. Това стана ден след като приключиха преговорите между "Хамас" и американски представители там.

В действителност официални представители на "Хамас" са се срещнали във вторник, за да обсъдят американското предложение. Белият дом е разчитал да получи отговор от "Хамас" до края на седмицата.

Изданието съобщава, че веднага щом президентът Тръмп е бил информиран за предстоящия удар, той е възложил на пратеника на Белия дом Стив Уиткоф да уведоми катарците. Американски чиновник заявил, че до момента, в който Уиткоф стигнал до катарските контрагенти, бомбите вече били поразили целта.

В понеделник главният съветник на министър-председателя Бенямин Нетаняху – Рон Дермер – се срещнал в Маями с Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Въпреки че Дермер е бил запознат, той не е споменал нищо на американците за плановете за нанасяне на удар по Катар, според източник, пряко запознат със ситуацията. Снощи Бенямин Нетаняху пое изцяло отговорност за ударите.

Доналд Тръмп проведе вчера телефонен разговор с емира на Катар, в който осъди удара на Израел по Доха, съобщава Al Jazeera.

Както пише изданието, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани от своя страна заявил, че нападението застрашава сигурността и стабилността на региона и пречи на „усилията за деескалация и постигане на устойчиви дипломатически решения“. Той също така подчерта, че Катар ще предприеме всички необходими мерки за защита на своята сигурност и за съхраняване на суверенитета си.

Катар заяви, че съобщенията, че е бил предварително информиран за израелската атака срещу Доха — са лъжа.

Обаждането от американски официален представител е постъпило, когато в Доха вече се чували взривове. Ден по-рано прессекретарят на Белия дом заяви, че Уиткоф уж предварително е предупредил Катар за атаката.

"Хамас" заяви снощи, че основните лидери на групировката са оцелели след опита за покушение. Въпреки това в резултат на атаката е бил убит синът на лидера на "Хамас" в Газа, както и още няколко помощници и охранители на Халил ал-Хайя.