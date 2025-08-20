Израелската армия влиза в град Газа

Израелската армия предприе първите стъпки за нахлуването в град Газа, потвърди говорителят на силите за отбрана бригаден генерал Ефи Дефрин.

"Нашите сили вече контролират покрайнините на града", каза той.

Освен това той потвърди, че около 60 000 писма за мобилизация ще бъдат изпратени тази седмица, а още 20 000 ще бъдат изпратени по-късно този месец.

В изявлението си Дефрин потвърди, че израелските сили за отбрана работят за осигуряване на достатъчно пространство за безопасно евакуиране на цивилните в Газа, както и за получаване на помощ и медицински грижи. Очаква се днес премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац да одобрят плановете за завладяването на град Газа.

Събитията се развиват на фона на предложението на "Хамас", подкрепено от посредниците Египет и Катар, за частично споразумение, което ще включва освобождаването на 10 живи заложници и 60-дневно прекратяване на огъня. Представители на посредническите страни заявиха, че предложението е много близко до рамката, за която Израел се съгласи преди няколко седмици. "Да, има пропуски, но те могат да бъдат преодолени в рамките на дни", съобщи източник през The Jerusalem Post.

Израел не е отхвърлил изрично внесеното предложение. Смята се, че Израел чака да види дали започването на офанзива в Газа ще накара "Хамас" да премине към всеобхватно споразумение.

"Плановете за завладяване на град Газа показват явно пренебрежение към усилията за постигане на споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците", написа в изявление "Хамас" по повод плановете на Израел за офанзива в град Газа.

От групировката заявиха, че отхвърлянето на предложението на посредниците от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху и отказа му да даде отговор, показват, че той е основната пречка пред всяка договореност и не се интересува от живота на пленените израелци.