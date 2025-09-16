Израел започна сухопътна офанзива в град Газа

Израелската армия е започнала тази нощ сухопътната си офанзива за окупиране на град Газа, съобщи "The Jerusalem Post“. Според палестински източници израелски танкове са навлезли в сърцето на града. Израелският министър на отбраната Израел Кац днес заяви: "Газа гори под желязната ръка на страната ни", предава The Times of Israel

Преди месец Израел реши да разшири мащабите на конфликта като превземе главния град на ивицита. На 8 септември пък израелскит премиер Бенямин Нетаняху предупреди жителите на града Газа да се евакуират незабавно.

След седмици на засилващи се въздушни удари срещу град Газа, включително събарянето на все по-голям брой високи многоетажни сгради, изглежда, че израелските отбранителни сили най-накрая са достигнали повратната точка за по-мащабно сухопътно нахлуване.

"Току-що прочетох, че ХАМАС е преместил заложниците над земята, за да ги използва като жив щит срещу сухопътната офанзива на Израел. Надявам се, че лидерите на ХАМАС знаят в какво се забъркват, ако направят такова нещо. Това е човешко зверство, което малко хора са виждали преди. Не позволявайте това да се случи. Освободете всички заложници сега!", заяви Доналд Тръмп в социалната мрежа X.

Вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви: "Съединените американски щати нямат по-добър съюзник от Израел, а Израел няма по-добър съюзник от Съединените щати". Това се случи след среща му с държавния секретар на САЩ Марк Рубио в Йерусалим. Рубио заяви, че Вашингтон подкрепя наземна операция в град Газа, но иска тя да бъде извършена бързо и да приключи възможно най-скоро, съобщи Axios.