Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хутите атакуваха столицата на Саудитска Арабия

Днес, 07:24

Йеменските бунтовници хути поеха отговорност за поредица от нападения тази нощ с балистични ракети и дронове срещу ключови обекти в Саудитска Арабия. Според техните изявления на прицел са били „чувствителни инфраструктурни обекти“ в столицата Рияд, както и съоръжения на петролния гигант Saudi Aramco в крайбрежния град Янбу. Има данни за взрив на международното летище в Рияд. Саудитските сили за противовъздушна отбрана са прихванали балистични ракети над града.

Саудитска Арабия уведоми европейските нефтопреработвателни заводи, че през следващия месец те няма да получат никакви доставки на суров нефт поради спирането на нефтопровода „Изток-Запад“, съобщава Bloomberg. Европа преживява най-сериозната енергийна криза в историята си.
Турция официално обяви, че е готова да изпълни споразумението от Мека и да се притече с военна помощ на своя нападнат партньор - Саудитска Арабия.

Американският президент Доналд Тръмп съкрати престоя си в резиденция „Кемп Дейвид“, където трябваше да прекара и двата почивни дни, след като през последните часове военните действия в Близкия изток се засилиха, предаде Франс прес. Въпреки че графикът на Тръмп бе променен, след като йеменските бунтовници хути атакуваха столицата на Саудитска Арабия, Белият дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента републиканец, която се намира в Мериленд.

Междувременно САЩ призоваха своите граждани, които се намират в Близкия изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военният конфликт между хусите и Саудитска Арабия може да бързо да ескалира. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Саудитска Арабия, Рияд, хути

Още новини по темата

Хутите и спрян саудитски нефтопровод загряват петролните котировки
12 Септ. 2026

Още един ключов морски маршрут може да бъде блокиран
11 Септ. 2026

Формира се „Ислямско НАТО“
07 Авг. 2026

Йемен прати ракети по два саудитски танкера
05 Авг. 2026

Саудитска Арабия стана спонсор на ФИФА
16 Май 2026

Пресъхва ли саудитският кладенец в спорта?
17 Апр. 2026

Емирствата вече искат продължение на войната
31 Март 2026

Йемен нанесе нов удар по Израел
29 Март 2026

Хутите в Йемен влязоха във войната в Иран
28 Март 2026

ОАЕ за първи път са нанесли удар на Иран
08 Март 2026

Саудитска Арабия измести Русия по доставки на петрол за Индия
19 Февр. 2026

Саудитска Арабия отваря нови магазини за алкохол
25 Ноем. 2025

САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО
19 Ноем. 2025

Вътрешният министър Даниел Митов се оказа в Саудитска Арабия
07 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки