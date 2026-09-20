Хутите атакуваха столицата на Саудитска Арабия

Йеменските бунтовници хути поеха отговорност за поредица от нападения тази нощ с балистични ракети и дронове срещу ключови обекти в Саудитска Арабия. Според техните изявления на прицел са били „чувствителни инфраструктурни обекти“ в столицата Рияд, както и съоръжения на петролния гигант Saudi Aramco в крайбрежния град Янбу. Има данни за взрив на международното летище в Рияд. Саудитските сили за противовъздушна отбрана са прихванали балистични ракети над града.

Саудитска Арабия уведоми европейските нефтопреработвателни заводи, че през следващия месец те няма да получат никакви доставки на суров нефт поради спирането на нефтопровода „Изток-Запад“, съобщава Bloomberg. Европа преживява най-сериозната енергийна криза в историята си.

Турция официално обяви, че е готова да изпълни споразумението от Мека и да се притече с военна помощ на своя нападнат партньор - Саудитска Арабия.

Американският президент Доналд Тръмп съкрати престоя си в резиденция „Кемп Дейвид“, където трябваше да прекара и двата почивни дни, след като през последните часове военните действия в Близкия изток се засилиха, предаде Франс прес. Въпреки че графикът на Тръмп бе променен, след като йеменските бунтовници хути атакуваха столицата на Саудитска Арабия, Белият дом не посочи официална причина за предсрочното завръщане във Вашингтон на президента републиканец, която се намира в Мериленд.

Междувременно САЩ призоваха своите граждани, които се намират в Близкия изток, да бъдат предпазливи и предупредиха, че военният конфликт между хусите и Саудитска Арабия може да бързо да ескалира.