Хутите и спрян саудитски нефтопровод "загряват" петролните котировки

Туитър Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия обяви, че нефтопроводът Изток-Запад е временно затворен като "предпазна мярка" след няколко атаки в районите на Рияд и Медина в четвъртък.

Саудитска Арабия временно спря работата на нефтопровода „Изток-Запад“ ден след като съоръжението беше атакувано с дронове. Извадената от строя тръба има важно значение, тъй като се използва за увеличаване на притока на суров петрол към Червено море след блокирането на Ормузкия проток. Това е поредна лоша новина, която вещае ново покачване на енергийните цени.

Дроновете, повредили нефтопровода, са излетели от територията на Ирак. Иракското правителството обяви, че е започнало разследване за нападението. Говорител на Багдад осъди "атаката, насочена срещу братското Кралство Саудитска Арабия", както и "всякаква агресия, която застрашава сигурността и стабилността на Кралството или подкопава дълбоките братски връзки между двете нации".

Саудитска Арабия пък обяви, че засега няма да бъдат предприети ответни действия по молба на иракския министър-председател.

Междувременно подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути заявиха, че контролират източния край на Червено море. Те твърдят, че няма да пречат на международните петролни доставки, с изключение на танкерите на Саудитска Арабия.

Ескалация

Според финансиста Владислав Панев последните събития в Близкия изток могат да окажат огромно въздействие на пазара на петрол, а оттам и на цените на горивата.

"Действията на хутите, които превзеха бреговата ивица на Йемен на Червено море, така че да възпрепятстват движението на кораби от западната част на Саудитска Арабия към Азия и Африка и обратно, са втора тапа след Ормузкия проток", коментира той във Фейсбук. Спирането на петролопровода Саудитска Арабия, който пренася суровина от находищата в източната част на страната до Червено море, заобикаляйки Персийския залив, е втората лоша новина. "Засега не изглежда, че хутите могат да бъдат отблъснати, което поставя цената на петрола под риск да се качи до 150-200 долара на барел", предупреждава Панев. Според него българското правителство - в лицето на назначения от него особен търговски управител, трябва да се погрижи за осигуряване на доставките на суровина за "Лукойл Нефтохим" - Бургас. Освен това трябва да е готово с мерки, ако цената на петрола скочи над 150 долара. Финансистът подчертава, че още е рано за компенсации заради високи цени на горивата и че "приказките за това сега са си чист популизъм", и пояснява: "Ако започнем с такава политика сега, ще останем без възможности за реакция при много по-високи цени, които съвсем не са невъзможни".

Необяснимо скъпо

Цените на горивата в България растат съмнително бързо, коментира още Владислав Панев: "Приетите с фанфари закони за цените очевидно не работят. Акцизът в България е най-нисък в целия ЕС, водещ преработвател на петрол сме, а поне в няколко държави дизелът по бензиностанциите е по-евтин отколкото в България. Което означава, че печалбите по веригата тук са по-големи. И това е от идването на Радев на власт. Има ли връзка с договорките с "Лукойл" за внос с посредничеството на швейцарски фирми", пита риторично финансистът.