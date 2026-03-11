Медия без
МАЕ обяви деблокиране на рекордните 400 млн. барела петрол

Количеството е най-голямото в историята на Международната агенция по енергетика

11 Март 2026Обновена
Светът се надява войната в Залива да приключи бързо.
Международната агенция по енергетика (МАЕ) потвърди очакваната новина - на пазара ще излязат огромни количества петрол от стратегическите резерви. Може да бъдат освободени до 400 млн. барела, което би било абсолютен рекорд в историята на МАЕ. Целта на т. нар. координирана интервенция е да бъдат стабилизирани енергийните пазари след рязкото поскъпване на петрола и продължаващия военен конфликт в Близкия изток.

Германия и Австрия първи обявиха, че отварят петролните си запаси за смекчаване на ценовите скокове. Япония съобщи, че започва в понеделник. 

В плана за успокояване на цените участват държавите членки на МАЕ и страните от Г-7. Предвижда се поетапно освобождаване на количества нефт в продължение на няколко месеца. Всяка държава ще може да пусне на пазара своята квота от запасите в срок до 90 дни.

Предложеното сега количество за деблокиране е над 2 пъти по-голямо от предишния рекорд - 182 милиона барела, през 2022 г., когато световните пазари бяха разтърсени от войната в Украйна.

Страните членки на МАЕ разполагат с общо над 1,8 милиарда барела стратегически резерви, които могат да бъдат използвани при сериозни сътресения в енергийните доставки. Тези запаси са защитен механизъм, създаден именно за  реакции в кризисни ситуации. 

Още сутринта, когато се очакваше МАЕ да обяви новината за старт на деблокирането, цените на суровия нефт паднаха под 90 долара за барел, след като ден по-рано се бяха устремили към 120 долара. 

Междувременно Иран заплаши, че котировките на петрола може да стигнат 200 долара за барел. А американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи скоро, тъй като "на практика вече не е останало нищо" за поразяване.

Министърът на отбраната на Израел Исраел Кац заяви, че засега няма срокове за приключване на войната, а ударите по Иран ще „продължат толкова дълго, колкото е необходимо“ и няма да спрат, „докато целите не бъдат постигнати“.

По думите му Израел иска чрез тази война „веднъж завинаги да неутрализира заплахата от Техеран“.

 

 

