САЩ снеха временно забраната над иранския петрол

ЕПА/БГНЕС Ембаргото над иранския петрол доведе до скок на горивата по цял свят, включително и в САЩ. На снимката: Бензиностанция в Сан Франциско вчера с повишените цени за галон.

Правителството на САЩ разреши временно покупката и продажбата на ирански петрол, натоварен на танкери преди датата 20 март. От съобщението на американската Служба за контрол на чуждестранните активи (ОФАК) става ясно, че се разрешават "продажбата, доставката и разтоварването" на нефт и нефтопродукти от Ислямската република, натоварени на танкери преди полунощ на 20 март. Вдигането на забраната ще бъде в продължение на месец - до 19 април.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт написа в социалната мрежа Х, че ведомството му издава "целево, краткосрочно разрешение за продажба на ирански петрол, който понастоящем е блокиран в открито море".

"Това временно, краткосрочно разрешение е строго ограничено до петрола, който вече е на път, и не позволява нови покупки или производство", посочи Бесънт, цитиран от БТА. Той добави, че Иран трудно ще може да се възползва от каквито и да било генерирани приходи, тъй като няма да има достъп до тях.

Министърът обвини Китай, че трупа "евтино" запаси от ирански петрол, и отбеляза, че "чрез временното отблокиране на тези съществуващи доставки за света САЩ бързо ще осигурят достъп на световните пазари до около 140 милиона барела, а това ще спомогне за преодоляване на последиците от временното нарушаване на доставките, предизвикано от Иран".

Цените на петрола по цял свят постоянно се покачват заради фактическата блокада, наложена от Иран на Ормузкия проток заради конфликта в Близкия изток.

Протокът, който е единственият излаз на Залива към световните океани, на практика е блокиран от Иран в отговор на израелско-американските бомбардировки над Ислямската република.

В отговор на повишението на цените на въглеводородите САЩ временно позволиха преди седмица покупките и на руски нефт. И тук условието е суровината да е вече натоварена на танкер, а смисълът е на глобалните енергийни пазари да постъпи свеж петрол, който да облекчи проблема с липсващите заради войната и блокадата на Ормузкия проток доставки.

Бесънт още в четвъртък намекна, че Вашингтон обмисля да облекчи санкциите над иранския нефт и нефтопродукти. Техеран обаче снощи посочи, че не разполага с излишък на петрол в открито море. Говорителят на иранското министерство на петрола Саман Годоси, заяви в социалните мрежи, че страната няма излишък от петрол нито в морето, нито в складовете си, който да предложи на международните пазари. Той нарече изявлението на САЩ "опит за вдъхване на надежда у купувачите" без реално покритие.