САЩ отварят петролния резерв

САЩ ще използват стратегическия петролен резерв, за да смекчат рязкото поскъпване на петрола, заяви американският президент Доналд Тръмп. „Сега малко ще намалим обема (на резерва) и това ще свали цените“, допълни Тръмп.

Решението на президента идва в критичен момент за световната икономика, провокиран от военните действия в Персийския залив:

Веднага след началото на операция “Епична ярост“ срещу Иран на 28 февруари, цената на суровия петрол сорт Брент надхвърли 140 долара за барел. Анализатори прогнозираха цени до 180-200 долара, ако блокадата на Ормузкия проток продължи.

Преди това изявление Стратегическият петролен резерв на САЩ се намираше на нива от около 370 милиона барела. Критиците на администрацията изразиха опасения, че по-нататъшно източване може да застраши националната сигурност при дълготраен конфликт.

Тръмп обяви освобождаването на 30 милиона барела в рамките на следващия месец. Общо ще бъдат деблокирани 172 милиона барела нефт в течение на 120 дни, съобщи министерството на енергетиката.



Целта е да се успокоят пазарите и да се предотврати скок на цените на бензина в САЩ над 6 долара за галон, което би застрашило икономическата стабилност.

Действията на САЩ изглежда са координирани - Международната агенция по енергетика (МАЕ) препоръча на 11 март от стратегическите петролни резерви да бъдат деблокирани 400 милиона барела черно злато – най-агресивният подобен ход в историята ѝ, в опит да ограничи препускащите цени на суровината в хода на войната между Съединените щати и Израел с Иран. МАЕ заяви, че мярката е била одобрена единодушно от нейните 32 държави членки, като резервите ще бъдат освободени в рамките на период, отговарящ на обстоятелствата във всяка от тях.