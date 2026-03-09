Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дизелът вече гони 1.45 евро за литър

От началото на войната в Иран горивата на бензиностанциите у нас са поскъпнали с 6 до 11%

Днес, 14:38

Цената на дизела днес се покачи средно с 4 евроцента и достигна 1.43 евро за литър (2.80 лв.) - най-високо ниво от две години и половина насам. Някои бензиностанции като OMV и "Ромпетрол" го продават за 1.47 евро за литър, а "Лукойл" и "Петрол" - за 1.45 евро. Бензиностанциите "Шел" държат цени от 1.39 евро, а "Круиз" - 1.38 евро за литър.

От началото на войната в Иран и последвалото затваряне на Ормузския проток поскъпването на дизела е с 15 евроцента или с 11%. Цената му се вдигна много по-рязко отколкото на обикновения бензин, защото дизелът е по-търсен като гориво за превоза на стоки.

Най-масовият бензин А95 днес гони средни нива от 1.33 евро на литър, показва платформата Fuelo. Поскъпването спрямо петък е с 1 евроцент, а от началото на новата война в Залива - е с 8 евроцента за литър или 6%.

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ надхвърли 100 долара за барел, като достигна 116 долара в началото на днешната борсова търговия - за първи път от повече от три години и половина. Енергийни наблюдатели обясниха, че този ценови скок скоро ще бъде отразен и в крайните цени на горивата у нас.

"Въпреки, че лагът във времето за пренос на повишената цена на суровия петрол към цената на горивата на бензиностанциите е около две-три седмици, много търговци започват далеч преди това леко да вдигат цените, за да си осигурят средства за нови зареждания", коментира Цветомир Николов от ЦИД.

Подобна е ситуацията и с "Лукойл Нефтохим" - основният доставчик на горива за българския пазар.

"Бургаската рафинерия има запаси с нефт за преработка до средата на април, като доставките са гарантирани и след това, защото те не идват от страните от Залива. Но за да направи следващи доставки на нефт, "Лукойл Нефтохим" има нужда от повече ликвидност, от повече средства, защото в тази обстановка доставчиците искат плащане веднага", коментира Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

Ако цената на петрола се задържи и в следващите дни над 100 евро за барел, то до две-три седмици може да очакваме 20% по-скъпи бензин и дизел. Това означава ценови нива от 1.50-1.60 евро за литър, прогнозира Валентин Кънев от Българската и черноморската петролна асоциация.

"България е в по-добро положение по отношение на запаси със суров петрол и горива в сравнение с повечето европейски държави", успокои Светослав Бенчев. Според него обаче колкото е бързо да приключи войната в Залива и да бъде отворен Ормузския протук, цените няма да са същите.

"Виждате, че Ирак, Кувейт и Катар спират производството, защото няма къде да съхраняват това, което произвеждат. А Иран се заканва с ответни удари по петролна инфраструктура, което практически ужасява пазара. САЩ вече удариха иранска такава. Катар обяви, че са им необходими до два месеца, за да възобновят производството си, което вече пострада", каза Бенчев. 

Рязкото поскъпването на природния газ също е притеснително. То се отразява негативно най-вече на производството на торове, което може да доведе до поскъпване на земеделската продукция.

"Природният газ играе водеща роля и за топлофикациите в страната, най-вече "Топлофикация София". Добре, че сме в края на отоплителния сезон, а през март, април и май потреблението на топлоенергия традиционно пада", коментира Цветомир Николов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

цени на горива, дизел

Още новини по темата

Премиерът Гюров: Няма причина в момента за поскъпване на горивата
04 Март 2026

Цената на петрола скочи с над 10% само за няколко часа днес
02 Март 2026

След забраната за износ дизелът е поскъпнал с 10 ст.
12 Ноем. 2025

Парламентът спешно забрани износа на дизел
31 Окт. 2025

Европа откри как да убие дизела, без да го забрани
20 Окт. 2025

Петролът поевтиня до нива отпреди военния конфликт между Израел и Иран
24 Юни 2025

Не се очаква "ваканционно" поскъпване на горивата

04 Юни 2025

Бензин А 95 падна под 2.60 лв. за литър
15 Авг. 2024

От целия ЕС шофьорите зареждат най-изгодно бензин в България
22 Юни 2024

Годината започва с лек спад на цените на горивата
03 Яну. 2024

Русия вдига забраната за износ на дизелово гориво
06 Окт. 2023

Русия забрани износа на бензин и дизел
23 Септ. 2023

Бензинът и дизелът ударно поскъпват
15 Авг. 2023

Лоши новини за шофьорите - автогоривата пак поскъпват
01 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?