Дизелът вече гони 1.45 евро за литър

Цената на дизела днес се покачи средно с 4 евроцента и достигна 1.43 евро за литър (2.80 лв.) - най-високо ниво от две години и половина насам. Някои бензиностанции като OMV и "Ромпетрол" го продават за 1.47 евро за литър, а "Лукойл" и "Петрол" - за 1.45 евро. Бензиностанциите "Шел" държат цени от 1.39 евро, а "Круиз" - 1.38 евро за литър.

От началото на войната в Иран и последвалото затваряне на Ормузския проток поскъпването на дизела е с 15 евроцента или с 11%. Цената му се вдигна много по-рязко отколкото на обикновения бензин, защото дизелът е по-търсен като гориво за превоза на стоки.

Най-масовият бензин А95 днес гони средни нива от 1.33 евро на литър, показва платформата Fuelo. Поскъпването спрямо петък е с 1 евроцент, а от началото на новата война в Залива - е с 8 евроцента за литър или 6%.

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ надхвърли 100 долара за барел, като достигна 116 долара в началото на днешната борсова търговия - за първи път от повече от три години и половина. Енергийни наблюдатели обясниха, че този ценови скок скоро ще бъде отразен и в крайните цени на горивата у нас.

"Въпреки, че лагът във времето за пренос на повишената цена на суровия петрол към цената на горивата на бензиностанциите е около две-три седмици, много търговци започват далеч преди това леко да вдигат цените, за да си осигурят средства за нови зареждания", коментира Цветомир Николов от ЦИД.

Подобна е ситуацията и с "Лукойл Нефтохим" - основният доставчик на горива за българския пазар.

"Бургаската рафинерия има запаси с нефт за преработка до средата на април, като доставките са гарантирани и след това, защото те не идват от страните от Залива. Но за да направи следващи доставки на нефт, "Лукойл Нефтохим" има нужда от повече ликвидност, от повече средства, защото в тази обстановка доставчиците искат плащане веднага", коментира Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

Ако цената на петрола се задържи и в следващите дни над 100 евро за барел, то до две-три седмици може да очакваме 20% по-скъпи бензин и дизел. Това означава ценови нива от 1.50-1.60 евро за литър, прогнозира Валентин Кънев от Българската и черноморската петролна асоциация.

"България е в по-добро положение по отношение на запаси със суров петрол и горива в сравнение с повечето европейски държави", успокои Светослав Бенчев. Според него обаче колкото е бързо да приключи войната в Залива и да бъде отворен Ормузския протук, цените няма да са същите.

"Виждате, че Ирак, Кувейт и Катар спират производството, защото няма къде да съхраняват това, което произвеждат. А Иран се заканва с ответни удари по петролна инфраструктура, което практически ужасява пазара. САЩ вече удариха иранска такава. Катар обяви, че са им необходими до два месеца, за да възобновят производството си, което вече пострада", каза Бенчев.

Рязкото поскъпването на природния газ също е притеснително. То се отразява негативно най-вече на производството на торове, което може да доведе до поскъпване на земеделската продукция.

"Природният газ играе водеща роля и за топлофикациите в страната, най-вече "Топлофикация София". Добре, че сме в края на отоплителния сезон, а през март, април и май потреблението на топлоенергия традиционно пада", коментира Цветомир Николов.