Цената на петрола скочи с над 10% само за няколко часа днес

Илияна Кирилова 10% поскъпване на петрола ще доведе до около 8-9% повишение на крайната цена на бензин и дизел.

Цените на петрола скочиха с над 10% в първата търговска сесия в понеделник след началото на американските удари срещу Иран и последвалата блокада на Ормузкия проток.

При старта на днешната търговия фючърсите на суров петрол Brent на лондонската борса ICE достигнаха 82 долара за барел - най-високото ниво от лятото на 2024 г. По-късно цената се коригира до 79 долара.

Фючърсите на американския лек суров петрол WTI също поскъпнаха първоначално с над 10%, преди и те да се коригират надолу, поскъпвайки с около 6,2% към 8-месечен връх над 71 долара за барел.

Пазарите следят напрегнато нарушеното корабоплаването през Ормузкия проток, през който преминават приблизително 1/5 от световните доставки на петрол и значителни обеми втечнен природен газ. Техеран твърди, че протокът остава отворен, но корабните компании бързо започнаха да пренасочват корабите далеч от него.

Същевременно Иран провежда ракетни обстрели по американски бази в съседни страни, включително водещи производители на петрол като ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия, Йордания, Ирак и Сирия.

Има съобщения за ирански удари по петролната рафинерия ARAMCO в Рас Танура, Саудитска Арабия.

Iran has struck the Saudi Aramco refinery in Ras Tanura, reportedly with Shahed drones, which is one of Saudi Arabia’s key oil processing facilities, with a capacity of up to 550,000 barrels per day. pic.twitter.com/IfU7GLoLC7 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 2 март 2026 г.

У нас поскъпването на петрола вероятно ще се усети на пазара на горива след около десетина дни, коментира пред БНР Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. По думите му при около 8-9% поскъпване на суровия петрол води до 1% поскъпване на бензина и 1,5% на дизела. Това означава повишение на цените им с 2-3 евроцента на литър на колонките, посочи Бенчев. Той уточни, че суровината оказва влияние на около 30% от крайната цена на горивата у нас, останалата част са акциз и ДДС.

По думите на Светослав Бенчев поне към настоящия момент проблеми за снабдяването на рафинерията на "Лукойл" в България няма. Относно запасите с горива той коментира: "Запасите са в наличност - дали една част от тях са в страната, или в Европейския съюз, както е позволено по директива, но запасите са осигурени и са под контрол. Че липсват някакви количества от резерва - да, но в крайна сметка те са такива, че могат да бъдат компенсирани".

Продължителен скок на цените на петрола би могъл да доведе до повторно разпалване на инфлационния натиск в световен мащаб, което би могло да намали търсенето и да забави икономическото развитие, предупреждават анализатори.

В неделя страните-производителки на петрол от ОПЕК+ се съгласиха да увеличат от април производството с 206 000 барела на ден. Това е обаче е доста под обсъжданите преди това 411 000–548 000 барела на ден.