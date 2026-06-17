Г-7 реши да увеличи военната подкрепа за Украйна

Страните от Г-7 се договориха да увеличат военната подкрепа за Украйна, включително чрез доставки на средства за противовъздушна отбрана (ПВО), допълнителни системи и ракети прехващачи, както и оръжия с голям обсег.

Това се посочва в заключителната декларация от срещата на върха на Г-7 във Франция. Лидерите на страните от „Голямата седморка“ заявиха, че виждат в Украйна „нов импулс“ и отбелязаха нейната устойчивост и успехи на бойното поле през последните месеци.

Г-7 също така е готова да разгледа разширяване на лицензите за увеличаване на военното производство на територията на Украйна и обеща допълнителна подкрепа за енергийния сектор на страната преди следващата зима.

Освен това участниците в срещата заявиха намерение да засилят натиска върху руската икономика, включително чрез нови мерки, насочени към нефтения и газовия сектор.

В същото време в раздела на декларацията, посветен на Украйна, липсват призиви за преговори, прекратяване на огъня или мирно уреждане на конфликта. Основният акцент в документа е поставен върху военната подкрепа за Киев и засилването на санкциите срещу Русия.