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Г-7 реши да увеличи военната подкрепа за Украйна

Днес, 07:53
Лидерите на Г-7 в Евиан
EPA/BGNES
Лидерите на Г-7 в Евиан

Страните от Г-7 се договориха да увеличат военната подкрепа за Украйна, включително чрез доставки на средства за противовъздушна отбрана (ПВО), допълнителни системи и ракети прехващачи, както и оръжия с голям обсег.

Това се посочва в заключителната декларация от срещата на върха на Г-7 във Франция. Лидерите на страните от „Голямата седморка“ заявиха, че виждат в Украйна „нов импулс“ и отбелязаха нейната устойчивост и успехи на бойното поле през последните месеци.

Г-7 също така е готова да разгледа разширяване на лицензите за увеличаване на военното производство на територията на Украйна и обеща допълнителна подкрепа за енергийния сектор на страната преди следващата зима.

Освен това участниците в срещата заявиха намерение да засилят натиска върху руската икономика, включително чрез нови мерки, насочени към нефтения и газовия сектор.

В същото време в раздела на декларацията, посветен на Украйна, липсват призиви за преговори, прекратяване на огъня или мирно уреждане на конфликта. Основният акцент в документа е поставен върху военната подкрепа за Киев и засилването на санкциите срещу Русия.

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Г-7

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