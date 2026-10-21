Горивата в България са скочили с над 42% за година

България пак е с най-голям ръст в ЕС на цените на горивата на годишна база, показват оповестени днес данни на Евростат. Цените у нас са се увеличили с 42,2% спрямо септември 2025 г. при 31,4% средно за ЕС. Увеличението се ускорява – през юли е било 16,9%, а през август – 23,8% (средно ниво за ЕС).

С над 40% поскъпване са и Естония (40,6%) и Литва (40,2%). В още 12 държави от ЕС годишното поскъпване е над 30%, като варира от 37,5% в Чехия до 30,3% в Португалия. Най-малък ръст е отчетен в Унгария – 6,9%, следвана от Ирландия със 17,7% и Швеция с 19,9%.

Сравнението на месечна база показва по-умерен ръст. Между август и септември 2026 г. цените на дизела в ЕС са се увеличили с 5,9%, а на бензина – с 6,7%. През август спрямо юли дизелът е поскъпнал с 8,3%, а бензинът – с 3,3%. Тук вече България не се отличава.

Дизелът е поскъпнал в 26 от държавите членки между август и септември. Най-сериозен е ръстът в Швеция – 12,8%, следвана от Латвия с 10,3% и Полша с 9,7%. Най-малко са се увеличили цените в Испания – с 2,4%, Хърватия – с 2,5%, и Румъния – с 3%.

Бензинът също е поскъпнал в 26 държави от ЕС. Най-голямо е увеличението отново в Швеция – 13,8%, следвана от Полша с 9,7% и Естония с 9,5%. Най-малък е ръстът в Кипър – 3,8%, Румъния – 4,2%, и Словения – 4,6%.

Годишното увеличение на цените през септември е било по-високо от отчетеното през юли и август в 26 държави от ЕС.