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"Руският" бензин на Сърбия и Словакия е по-скъп от българския

Митът за евтиния руски петрол се разбива във високите цени на горивата

Днес, 06:47
Руският петрол уж е евтин, а сърбите плащат високи цени по бензиностанциите.
Руският петрол уж е евтин, а сърбите плащат високи цени по бензиностанциите.

Високите цени на горивата "вдъхновиха" някои политици в България да агитират за отпадане на санкциите и връщане към "евтиния" руски петрол. Темата е любима и на някои от най-карикатурните кандидати за президенти в настоящата кампания.    Само че руският петрол изобщо не е евтин. Това се вижда и в котировките на световните пазари, и като сравним цените по бензиностанциите у нас с тези в Словакия, Унгария и Сърбия - три държави, които не са спирали да разчитат на руски петрол.    

Като член на ЕС България спазва санкциите, наложени от ЕС на агресора Русия, и поне според властите и "Лукойл - Нефтохим", у нас не влиза руски нефт. В Сърбия руският петрол не е спирал - съседката ни не е част от ЕС, а довчерашният президент Вучич беше в дружески отношения с Кремъл. Макар и член на ЕС, Унгария на Орбан отказа да се придържа към ограниченията и не спря да внася "Уралс". А Словакия получи специално изключение от санкциите, защото няма излаз на море и може да получава нефт само по тръбопровод.   

Къде колко

На 17 октомври средната цена на литър бензин А 95 в България бе 1.66 евро за литър. В Унгария цената бе 1.74, в Сърбия- 1.77, в Словакия - 1.84 евро.  Тоест - най-евтино в България. При дизела и при пропан-бутана картината е подобна - у нас цените се оказват най-ниски, показват данните на специализирания портал Fuelo= информация на .

Някои ще кажат - но акцизите и ДДС имат различни ставки в сравняваните държави и в България те са ниски. Така е. Но дори и преди данъците цените в страните, ползващи руски петрол, са високи. Показателно е, че правителствата им правят отчаяни опити да ги потискат - вкл. с налагане на тавани. Както се вижда по бензиноколонките, особена полза няма. 

Причината е очевидна. Независимо къде е произведен, в последните месеци суровият петрол е скъп, вкл. и руският - заради военните конфликти, логистичните усложнения и напрежението на световните пазари. Анализаторите дори отбелязват аномалия - в средата на октомври руският „Уралс“ (който обичайно върви с отстъпки), се търгува около 114.89 долара за барел, по-скъпо от бенчмарковия сорт „Брент“, който се котира около 104.68 долара за барел.

 

Мерките - проба, грешка 

У нас засега няма груби намеси на държавата в цените на дребно. За бедните домакинства е предвиден еднократен инфлационен чек - помощ в размер на 50 евро. 

В Сърбия от месеци се опитват да потушат пожара на цените - неуспешно. Пробваха различни мерки - от намаляване на акцизните ставки до освобождаване на дизел от държавния резерв и забрана за износ на суров нефт, бензин и нафта. Правителство спуска максимални пределни цени на дребно за бензина и дизела на седмична база.

В Унгария през март-юни т.г. правителството наложи тавани за цените на дизела и бензина. Отмени ги поетапно. През септември бе обявена помощ за собствениците на дизелови коли - около 55 евро. Управляващите изискват от енергийната група МОЛ да работи с минимални маржове на печалба, за да няма поскъпвания по бензиностанциите. 

В Словакия също борят високите цени без особен успех. От 1 октомври  правителството на Роберт Фицо въведе лимит на търговската надценка на бензиностанциите - до 10 евроцента за литър. Преди това се опита да въведе по-ниски цени за словашките шофьори и по-високи за чужденците. ЕК обяви мярката за дискриминационна.

 

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