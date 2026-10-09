Русия ще доставя дизел на САЩ

САЩ издадоха временна лицензия, разрешаваща доставките на руско дизелово гориво на световните пазари. Това стана веднага след като американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин. Тръмп обяви след разговора, че Русия ще достави на американския и световния пазар над 300 000 тона дизелово гориво незабавно, още 500 000 тона през ноември и допълнително 1 млн. тона след това.

Тръмп заяви още, че благодарение на пълния контрол над Ормузкия проток и обявените руски енергийни доставки цените на дизела в САЩ и по света ще започнат да падат бързо и в рекордни мащаби. Първата реакция на новината бе рязък ръст на руския пазар.

„По-ниските цени за американците, особено за нашите фермери, животновъди и шофьори на камиони, са моят най-голям приоритет. Това е много важно съобщение", подчерта Тръмп.

Цените на дизела по света рязко се повишиха, след като Украйна засили ударите по руски рафинерии, което принуди Москва да забрани износа на дизелово гориво за международните пазари. Иран и съюзниците му от йеменските хути също атакуваха рафинерии в Близкия изток, което допълнително ограничи доставките на гориво.

Не е ясно как Русия ще изпълни довореностите. Украинското министерство на отбраната заяви в неделя, че скорошните удари по рафинерии в Москва, Ярослав, Уст-Луга, Перм, Саратов и др. са извадили от строя 51% от нефтопреработвателния капацитет на Русия. Данните обаче са само от украинска страна и не са независимо потвърдени. Реалният процент на изведения от строя капацитет вероятно е по-нисък или променлив във времето, защото рафинериите се ремонтират и част от тях работят частично.

Русия обаче изпита сериозна горивна криза, която принуди властите да ограничат продажбата на бензин. Кремъл забрани износа на дизел, което вдигна световните цени, а на 13 септември Доналд Тръмп призова Украйна да спре ударите по рафинериите. Сега Русия първо трябва да свали собствената си забрана за износ на дизел.

„Готов съм да продължа разговора с Владимир Путин и днес, и тази вечер, и през нощта, и на следващия ден“, — заявил Тръмп, цитиран от помощника на Путин Юрий Ушаков.

Украинският президент Зеленски критикува решението на Тръмп да закупи дизелово гориво от Русия. „Мирът никога не се постига чрез слабост... Всяко отслабване на санкциите срещу Русия без ясно и дългосрочно споразумение за деескалация с Русия е очевидна слабост, която играе в полза на Русия... Разрешението на Русия да продава нефтопродукти е инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена, а не продължена“, каза Зеленски.

"САЩ отпускат на Русия допълнителни средства за воденето на война срещу Украйна. Нашият (преговарящ) екип се използва като прикритие. И това определено не е честно, определено не е по партньорски. И това, според мен, е слабо решение от страна на силни партньори", допълни Зеленски след решението на САЩ.

ОЩЕ ЗА РАЗГОВОРА:

Помощникът на Путин Юрий Ушаков разказа за телефонния разговор между президентите на Русия и САЩ:

▪️Тръмп поздрави Путин за рождения му ден. Никой не искаше да затвори първи;

▪️Тръмп предаде поздрави от съпругата си Мелания – Путин ѝ благодари за хуманитарната ѝ дейност и усилията за събиране на семействата. Лантратова (руският омбудсман Яна Лантратова) ще поддържа връзка с екипа на Мелания Тръмп по повод ситуацията в Алешки;

▪️Възобновяването на преговорите с Украйна в момента е невъзможно поради позицията на Киев, който се опита да провали изборите, подчерта Путин.

▪️Путин отбеляза необходимостта от постигане на споразумение с Иран – възможностите за дипломация по отношение на Иран все още не са изчерпани;

▪️Въпросът за провеждането на двустранна среща между Путин и Тръмп все още не е бил конкретно обсъден. Лидерите ще намерят възможност да се срещнат в рамките на срещата на върха на АТЕС, ако и двамата вземат участие в нея, смята Ушаков.

▪️По време на разговора лидерите на двете страни засегнаха и темата за хокея. Американският президент отделно отбеляза играта на Александър Овечкин — призна заслугите му пред световния хокей.

ПРЕГОВОРИ

В същото време в Маями се състоя среща на Стив Уиткоф с представители на Украйна и европейските държави. Уиткоф заяви, че са били обсъдени "начини за прекратяване на войната още преди настъпването на зимата."

„Преговорите обхванаха широк кръг от въпроси, включително краткосрочни мерки, свързани с подготовката за зимата (устойчивост на енергийната система, износ на зърно), гаранции за сигурност, както и дългосрочни споразумения за осигуряване на сигурността на Украйна и Европа с цел предотвратяване на бъдещи конфликти и подкрепа за следвоенното възстановяване и икономическия просперитет на Украйна, включително присъединяването към ЕС“, – написа Уиткоф.