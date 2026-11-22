Румънска адвокатка получи 2-годишна забрана да се явява по дела на Европейския съд за правата на човека. Това съобщи Съдът в Страсбург.

Забраната е наложена от председателя на съда по предложение на една от камарите. Камарата, разглеждаща жалбата, по която адвокатката е действала като един от двамата процесуални представители, е установила, че представените от юристката писмени становища по делото съдържат множество грешки за съдебната практика на съда. Те включват позоваване на несъществуващи ("халюцинирани") дела; цитиране на измислени параграфи в действителни съдебни решения и определения на съда; както и позоваване на съществуваща съдебна практика, която не е била относима към изложените твърдения или която явно е противоречала на доводите, които е трябвало да подкрепи.

Адвокатката е признала, че е използвала инструменти с изкуствен интелект за изготвянето на становищата, и е определила грешките като "неточности" и "грешки при цитирането". Камарата обаче е установила, че писмените материали на адвокатката съдържат систематичен модел от многобройни, повтарящи се грешки по същество, а не изолирани пропуски при цитирането. Така съдиите приемат, че поведението ѝ не отговаря на професионалните и етичните задължения, наложени от съда.

В съобщението от съда се казва още, че камарата е взела предвид становищата, които адвокатката, румънското правителство и Националният съюз на румънските адвокатски колегии са били поканени да представят.

Камарата отбеляза, че съгласно Закона за адвокатурата, правилата, уреждащи адвокатската професия, и практиката на ЕСПЧ, адвокатите имат задължението да действат като разумно компетентни професионалисти и да проявяват висока степен на професионална предпазливост. Това означава, че въпросният адвокат е трябвало самостоятелно и внимателно да провери всички позовавания на съдебната практика и аргументите, генерирани от инструментите с ИИ, спрямо авторитетни източници като базата данни със съдебната практика. Камарата взе предвид и признанието на адвоката, че не е проверила достатъчно внимателно цялата цитирана от нея съдебна практика. Съдът заключи, че това признание е твърде меко казано подценяване на ситуацията. По отношение на определени позовавания на съдебната практика не е била извършвана абсолютно никаква проверка. Този извод се подкрепя от факта, че много от грешките са се повтаряли и биха били лесни за откриване дори при бегла проверка в базата данни на съда.

Поведението ѝ е нанесло вреда на правораздаването, смята освен това камарата. Грешките са принудили съда да отдели значително време за проверка на становищата, да образува производство и да води обширна кореспонденция с други заинтересовани страни - работа, която е несъвместима с действителните функции на съда.