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Google изключва ИИ от училищните акаунти и лаптопи

Търсачката и Gemini ще може да се активират само от администраторите на училището

Днес, 07:06
Google търсачката ще може да се ползва само след включване от училищните администратори
Pixabay
Google търсачката ще може да се ползва само след включване от училищните администратори

Google обяви, че изключва функцията за изкуствен интелект (ИИ) по подразбиране от акаунтите на учениците. Публикацията на технологичния гигант посочва, че новите настройки ще бъдат въведени в световен мащаб, като процесът ще започне от САЩ. Конкретна дата не е спомената.

Стъпката идва в отговор на остри критики към компанията, че налага използването на функции с ИИ сред учащите, докато училищата все още обсъждат как тази технология трябва да се прилага в класните стаи. Технологичният гигант доминира в дигиталната среда на американските училища - образователните му приложения като Gmail, Docs и Classroom, се използват масово, а евтините лаптопи Chromebook са сред устройствата, които училищата най-често предоставят на учениците.

Съгласно промените, Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom и Search ще бъдат изключени за училищните акаунти на всички учащи - от детската градина до 12-и клас. Достъпът до тях ще може да бъде активиран само от училищните администратори.

Промяната означава също, че училищата няма да може да предоставят на учениците достъп до Google Search, защото функциите на ИИ са вградени в търсачката.

„Търсенето и изкуственият интелект са дълбоко интегрирани - обясни пред „Ню Йорк Таймс“ вицепрезидентът на Google по въпросите на образованието Крис Филипс. - Ако училище забрани използването на ИИ, учениците няма да имат достъп до търсачката и ще виждат съобщение от училището си, че услугата не е налична“.

Решението на Google дойде на фона на нарастващ политически натиск. Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, например, обвини компанията, че „се опитва да използва монополната си мощ, за да наложи AI в нашите обществени училища“. „Никоя корпорация не трябва да има властта да диктува как учим децата си“, написа той в Х.

Само преди три месеца - през август, Google инсталира чатбота Gemini в приложението Classroom на ученици от всички възрасти, като им предложи готови подсказки, учебни ръководства, упражнения и флашкарти, създадени въз основа на учебните материали. Функцията беше включена по подразбиране в училищата, които вече бяха активирали Gemini.

Миналия месец сенаторите Ричард Блументал и Джош Хоули изпратиха писмо до Google с въпроси защо ИИ функциите са активирани по подразбиране на училищните устройства. Те посочиха, че над 150 млн. ученици по света използват Google Classroom.

През септември Ню Йорк и Лос Анджелис обявиха планове за ограничаване на достъпа до ИИ инструменти на училищните устройства. Публичните училища на Ню Йорк (NYCPS) дори вече са деактивирали Gemini и ИИ режима на своите Chromebook устройства и настояват компанията да изключи и функцията AI Overview от резултатите от търсенето, показвани на учениците.

В изявление в социалната мрежа X Google заяви, че промените осигуряват „на училищата повече възможности за избор, а не по-малко“. „Знаем, че има притеснения относно учениците, които използват AI, за да заобикалят училищните задачи, а училищата ни казаха, че искат да разполагат с контрол“, посочи компанията

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