Английският не върви с друг чужд език в прогимназиите ни

Евростат Таблицата, която показва колко сме назад в изучаването на повече от един чужд език на прогимназиален етап.

България е на дъното в класацията по изучаване на повече от един чужд език в училищата. Това сочат данни на Евростат за 2024 г., публикувани по повод Европейския ден на езиците. Според информацията, малко над 10% от учащите в нашите прогимназии учат два чужди езика. Зад нас по този показател са само Ирландия (5.2%), Унгария (5.6%) и Австрия (7.5%). Като при ирландците и австрийците все пак има някакво обяснение, тъй като английският и немският езици са сред най-използваните на континента. Начело с почти изцяло заети ученици с изучаване на повече от един чужд език са Финландия (97.2%), Гърция (96.3%) и Италия (96.2%).

По-детайлна разбивка показва, че на прогимназиален етап в България се изучава почти само английски език (92.3% за 2024 г.), което е ръст с 5.1% за 10 години. По-нататък са немският (4.4%), испанският (2.3%) и френският (1.2%).

Ситуацията се променя в горния гимназиален етап и това е разбираемо, предвид наличието на езикови гимназии, в които най-често се изучава по повече от един чужд език. Така от осми клас нататък на 73.5% от учениците се преподава английски, на 30.1% - немски, на 8.1% - испански и на 7% - френски.

По данни на Евростат през 2024 г. 82,5% от учениците в началния етап на образованието в ЕС са изучавали английски език. Изучаването на английски е задължително в началните училища в редица държави членки, поради което в някои от тях всички или почти всички ученици изучават езика.